Güvenlik birimlerine göre, Tunceli kırsalında arazi yapısının elverişli olması nedeniyle uzun yıllardır burada barınan PKK ve onunla bağlantılı hareket eden TKP/ML, TİKKO, MLKP, MKP, ve HKO ile bağımsız hareket eden DHKP-C'nin yaklaşık 400 militanı bulunduğu belirtiliyor. PKK'nın Karadeniz ve Erzincan bölgesindeki geçişlerde de kullandığı Tunceli kırsalında son 6 ayda yapılan hava destekli operasyonlar ile PKK'nın son 20 yılın en büyük kayıplarını verdiği belirtildi. Terörle mücadelede gelişmiş tekniklerin kullanılması ve silahlı ile silahsız insansız hava araçlarının devreye girmesi ve hemen istenildiğinde F-16 savaş uçaklarının devreye girdiği operasyonlarda Tunceli'de PKK başta olmak üzere diğer yasa dışı örgütlere ağır darbeler vurulduğu belirtildi. Tunceli il merkezi, Ovacık, Nazimiye, Pülümür, Hozat ve Mazgirt kırsalında son 6 ayda düzenlenen operasyonlarda, PKK ve diğer sol örgütlere mensup 80 terörist ölü ele geçirilirken, 3 kişi yaralı olarak yakalandı.
Tunceli merkez Bali deresinde yaşanan ve devam eden hava destekli operasyonlarda da örgütün büyük kayıplar verdiği öğrenildi. Dün Tunceli merkeze bağlı Çed Vadisi ile Bali Deresi Vadisine 3 kez düzenlenen hava harekatı sonucunda F-16 savaş uçakları birçok hedefi vururken, bu bölgelere düzenlenen hava destekli kara harekatı da devam ediyor. Kobra helikopterlerinin de havadan destek verdiği operasyonlar yoğunlukla Bali Deresi vadisi iç kesimlerinde devam ederken, sabah saatlerinde Tunceli Jandarma Komutanlığı ve 4. Komando Tugay Komutanlığına bağlı çok sayıda özel birlik operasyon bölgesine indirildi.
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allah askerimizin polisimizin yardımcısı olsun
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