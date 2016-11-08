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Terörün üssü Avrupa!

Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye kalkışan Avrupa teröristlere kucak açmaya devam ediyor. Dün Almanya Cumhurbaşkanı Gauck tarafından kabul edilen FETÖ'cü 'a bugün de 'da Belediyesi'nce fahri hemşehrilik verildi.

Terörün üssü Avrupa!

Türkiye'de hakkında yakalama kararı olan Dündar, dün Almanya Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildikten sonra bugün de Belediye Başkanı Anne Hidalgo tarafından belediye binasında düzenlenen törenle fahri hemşehrilik nişanı aldı.

Hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle yurtdışına çıkan ve haziran ayından bu yana Almanya'da bulunan , dün Bellevue Sarayı'nda Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck tarafından kabul edilmişti.

Dündar'a daha önce Alman makamları tarafından geçici pasaport verilmişti. Yalnızca istisnai durumlarda verilen geçici pasaport "yabancılar için seyahat belgesi" ya da Almanca adıyla "Reiseausweis für Auslaender" olarak da biliniyor.

15 Temmuz darbe girişiminden önce Almanya'ya gelen Can Dündar hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde pazartesi günü yakalama emri düzenlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, aralarında Dündar'ın da bulunduğu Cumhuriyet ve gazetenin imtiyaz sahibi konumundaki vakıf yöneticileri hattında "PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir olduklarına", 15 Temmuz darbe girişiminden kısa bir süre önce darbe meşrulaştırıcı yayınlar yapıldığına dair iddia ve tespitler üzerine, "FETÖ ve PKK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarından soruşturma başlatıldığı ifade edilmişti.
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  • 08 Kasım 2016, Salı 18:44
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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hakan hakan

Atalarımız bunların canını fena acıtmış. yoksa bu düşmanlığın başka açıklaması yok. John Dündar sende layığını bulmuşsun.

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evet0
hayır0
cevapla 08.11.2016 19:42
memo memo

tam bie ermeni tohumu serefsiz

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evet0
hayır0
cevapla 08.11.2016 19:38
atlantis atlantis

ait oldugu yerlerde kendisi,efendilerinin yaninda.halkimizin bu gercegi görmesi cok iyi.

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evet0
hayır0
cevapla 08.11.2016 19:06
FANİ FANİ

Can DÜNDAR ve türevleri dünyanın en iyi OMURİLİK uzmanına tedavi olmalı,yalnız anlayamadığım vatanına ihane eden bu kişiliklere sahiplenen ülkeler nasıl güveniyor acaba.

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evet0
hayır0
cevapla 08.11.2016 19:05
ERAY ERAY

Avrupa ve amerika darbe yapamayınca açıkça düşmanlık yapmaya başladılar Türkiye'ye.

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evet0
hayır0
cevapla 08.11.2016 19:04
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