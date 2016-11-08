Terörün üssü Avrupa!

Türkiye'de hakkında yakalama kararı olan Dündar, dün Almanya Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildikten sonra bugün de Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo tarafından belediye binasında düzenlenen törenle fahri hemşehrilik nişanı aldı.

Hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle yurtdışına çıkan ve haziran ayından bu yana Almanya'da bulunan Can Dündar, dün Bellevue Sarayı'nda Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck tarafından kabul edilmişti.





Dündar'a daha önce Alman makamları tarafından geçici pasaport verilmişti. Yalnızca istisnai durumlarda verilen geçici pasaport "yabancılar için seyahat belgesi" ya da Almanca adıyla "Reiseausweis für Auslaender" olarak da biliniyor.





15 Temmuz darbe girişiminden önce Almanya'ya gelen Can Dündar hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde pazartesi günü yakalama emri düzenlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, aralarında Dündar'ın da bulunduğu Cumhuriyet ve gazetenin imtiyaz sahibi konumundaki vakıf yöneticileri hattında "PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir olduklarına", 15 Temmuz darbe girişiminden kısa bir süre önce darbe meşrulaştırıcı yayınlar yapıldığına dair iddia ve tespitler üzerine, "FETÖ ve PKK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarından soruşturma başlatıldığı ifade edilmişti.