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buluşması!

Susurluk buluşması!
Susurluk'taki kazanın üstünden 20 yıl geçti. Kazada yakın tarihin en derin isimlerinden olan da öldü. Çatlı için Nevşehir Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda sempozyum düzenlendi. Törene Haluk Kırcı da katıldı. Çatlı'nın büyük kızı ise programa katkı sağlayan yetkililere teşekkür etti.
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  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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