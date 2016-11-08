Şimdi ne yaBACAK!

İstanbul'da yaşanan ihmal bu kadar da olmaz dedirtti! Silivri'de yaşayan Ege Çakıroğlu (10), 2 yıl önce arkadaşlarıyla oynarken bacağını kırdı. Bunun üzerine Ege, hemen Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaval kemiği kırılan Ege'nin, diz altındaki büyüme çekirdeğinin de hasar gördüğü anlaşıldı. Talihsiz çocuğun kırılan bacağı alçıya alındı. İki ay sonra iddialara göre doktor iyileşti diyerek bacağı alçıdan çıkardı. Ameliyat çözüm olmadı Ancak ayağının üzerine basan Ege, 'Bacağım acıyor' deyince küçük çocuğun bacağı ikinci kez alçıya alındı. İki aylık bir sürenin ardından alçı çıkarılınca bacakta eğrilik olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine aynı hastanede Temmuz 2015'e ameliyat günü alındı. Ancak ameliyat sırası nedeniyle planlanan operasyon tam bir yıl sonra yapıldı! Geçen süre içinde bacağındaki eğrilik daha da artan Ege'nin durumuna ameliyat da çare olmadı. Duruma isyan eden baba doktora ve hastaneye ihmali olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu! Seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan baba Şahin Çakıroğlu, "Oğlumun bacağı eğri kaldı. Doktorlar '25 yaşına gelene kadar müdahale edilse de sonuç vermez' diyor. Ne yapacağımı şaşırdım" diye sitem etti!



Mesut ALTUN