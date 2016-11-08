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sattığımızı bilmiyorduk’

Oğluna fırlatan hakkında ‘kasten basit yaralamaya teşebbüs’ suçundan 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı. Terliğin sayılması ise en çok esnafı güldürdü...

‘Silah sattığımızı bilmiyorduk’
Denizli'de 62 yaşındaki 'in oğlu Hasan Güzel'e (38) ' fırlatma' davası vatandaşın gündemine oturdu. Anne terliğinin silah sayıldığı dava esnafın diline düştü. Yaşanan olayla ilgili terlik satıcıları, komik ama bir o kadar da düşündürücü yorumlarda bulundu. Uzun yıllardır Afyonkarahisar'da terlik ve ayakkabı satışı yapan esnaf Muharrem Sivritepe, haberi okuduğunda çok şaşırdığını söyledi. Kendi annesinin de küçükken yaramazlık yaptığı için kendisine terlik fırlattığını gülerek anlatan Sivritepe, fiyatı 5 ila 10 TL arasında değişen terliğin sayılmasına ise bir anlam veremediğini belirtti. Bir diğer esnaf da "Annenin yargılanması çok saçma. Büyüklerimiz çoğunlukla terlik atar ama bunun mahkemeye kadar taşınması gerçekten düşündürücü" derken bir diğeri ise "Silah sattığımızı bilmiyorduk" esprisi yaptı.

HEPİMİZ YANDIK
Annelerin çoğu çocuklarına terlik fırlattıklarını itiraf ederken, bazıları da olay sayesinde terliğin 'silah' sayıldığını öğrendiklerini söyledi. Dilek Arıkoğlu "Ben hiç bir şey fırlatmadım, severek büyüttük hepsini. Fırlatanlara da karşıyız" diye konuştu. Şehriban Akan da, "O zaman her anne yargılanır. Silah olduğunu yeni öğrendik" dedi. Sosyal medya kullanıcıları ise Hasan Güzel'i eleştiri yağmuruna tuttu.
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  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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