‘Silah sattığımızı bilmiyorduk’

Denizli'de 62 yaşındaki Şenay Güzel'in oğlu Hasan Güzel'e (38) 'terlik fırlatma' davası vatandaşın gündemine oturdu. Anne terliğininsilah sayıldığı dava esnafındiline düştü. Yaşananolayla ilgili terlik satıcıları,komik ama bir o kadar dadüşündürücü yorumlardabulundu. Uzun yıllardır Afyonkarahisar'da terlik ve ayakkabı satışı yapan esnaf Muharrem Sivritepe, haberi okuduğunda çok şaşırdığını söyledi. Kendi annesinin de küçükken yaramazlık yaptığı için kendisine terlik fırlattığını gülerek anlatan Sivritepe, fiyatı 5 ila 10 TL arasında değişen terliğin silah sayılmasına ise bir anlam veremediğini belirtti. Bir diğer esnaf da"Annenin yargılanmasıçok saçma. Büyüklerimizçoğunlukla terlik atarama bunun mahkemeyekadar taşınması gerçektendüşündürücü" derken birdiğeri ise "Silah sattığımızıbilmiyorduk" esprisi yaptı.
HEPİMİZ YANDIK
Annelerin çoğu çocuklarına terlik fırlattıklarınıitiraf ederken, bazılarıda olay sayesinde terliğin'silah' sayıldığını öğrendiklerinisöyledi. Dilek Arıkoğlu "Ben hiç bir şey fırlatmadım, severek büyüttük hepsini. Fırlatanlara da karşıyız" diye konuştu. Şehriban Akan da, "O zaman her anne yargılanır. Silah olduğunu yeni öğrendik" dedi. Sosyal medya kullanıcıları ise Hasan Güzel'i eleştiri yağmuruna tuttu.
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