Sabıkalı girişim!

İzmir'de önceki gün İZSU Genel Müdürlüğü'nün teras katına çıkıp intihar girişiminde bulunan kişiyi görenler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye giden ekipler, S.A.'yı ikna etmek için çaba harcadı. Bir süre sonra ikna edilerek aşağı indirilen S.A., "Yaklaşık 7 ay önce cezaevinden çıktım. Geçmiş yıllarda karıştığım suçlar nedeniyle hapis cezam vardı. Ama çocuklarım olduktan sonra suça karışmamaya yemin ettim. En küçüğü 2, enbüyüğü 10 yaşında 4 çocuğum var. 2'siokula gidiyor. yeter ki maaş alabileceğimbir iş olsun" diye konuştu.
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