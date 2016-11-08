  1. Ecele koştu
  2. Yolda ayılı fotoğraf

Sabıkalı girişim!

Sabıkalı girişim!
İzmir'de önceki gün İZSU Genel Müdürlüğü'nün teras katına çıkıp girişiminde bulunan kişiyi görenler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye giden ekipler, S.A.'yı ikna etmek için çaba harcadı. Bir süre sonra ikna edilerek aşağı indirilen S.A., "Yaklaşık 7 ay önce cezaevinden çıktım. Geçmiş yıllarda karıştığım suçlar nedeniyle hapis cezam vardı. Ama çocuklarım olduktan sonra suça karışmamaya yemin ettim. En küçüğü 2, en büyüğü 10 yaşında 4 çocuğum var. 2'si okula gidiyor. yeter ki maaş alabileceğim bir iş olsun" diye konuştu.
Etiketler:
  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar