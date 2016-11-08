Şırnak'ta, PKK'lı teröristlerce döşenen bombanın infilak etmesi sonucu yaralanan Ahmet Gerez (9), hayatını kaybetti, böylece patlamada hayatını kaybeden çocukların sayısı 3'e yükseldi.

Yeşilyurt Mahallesi'nde 3 gün önce meydana gelen patlamada ağır yaralanan Gerez, tedavi gördüğü Şırnak Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Şırnak Valiliği, daha önce bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden döşenip gizlendiği değerlendirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 6 çocuktan 2'sinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.