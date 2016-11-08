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'nın hain saldırısından acı haber

'ta 'lı teröristlerce döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

PKK saldırısında bir çocuk daha hayatını kaybetti

'ta, 'lı teröristlerce döşenen bombanın infilak etmesi sonucu yaralanan Ahmet Gerez (9), hayatını kaybetti, böylece patlamada hayatını kaybeden çocukların sayısı 3'e yükseldi.

Yeşilyurt Mahallesi'nde 3 gün önce meydana gelen patlamada ağır yaralanan Gerez, tedavi gördüğü Şırnak Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Şırnak Valiliği, daha önce bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden döşenip gizlendiği değerlendirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 6 çocuktan 2'sinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
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  • 08 Kasım 2016, Salı 19:31
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