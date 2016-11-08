Terör örgütü PKK yanlısı açıklamalarıyla dikkati çeken Fransız Sol Cephe Partisi Milletvekili ve Avrupa Parlamentosu (AP) Kürt Dostluk Grubu Eş Başkanı Marie-Christine Vergiat ile İsveç Yeşiller Partisinden Bodil Valero, yine teröre desteğini esirgemedi ve AP'de HDP ile ortak basın toplantısı düzenledi.

PKK'nın Avrupa Birliği (AB) terör örgütü listesinden çıkartılması için geçen şubat ayında imza kampanyası girişiminde bulunan Fransız ve İsveçli parlamenterler, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ve hakkında arama kararı bulunan HDP'nin Avrupa temsilcisi Eyüp Doru'yu AP'de ağırladı.

Konuşmasında HDP'lilerin gözaltına alınmasını eleştiren Kürkçü, terör örgütü PKK'nın saldırılarına ise hiç değinmedi.

Basın toplantısına konuşmacı olarak katılan diğer bir kişi de HDP'nin Avrupa temsilcisi Eyüp Doru oldu. Doru hakkında terör faaliyetleri sebebiyle yakalama emri bulunuyor. Türkiye'nin Interpol aracılığıyla 2007'de çıkardığı yakalama emrinin ardından 2009'da İspanyol polisi tarafından tutuklanan Doru, Türkiye'ye iade edilmemişti.

Vergiat'ın üyesi olduğu Sol Cephe Partisi, Fransa'da açıkça PKK'yı destekleyen tek siyasi oluşum olma özelliği taşıyor. PKK'nın, AB ve Fransa terör listesinden çıkartılması için birçok kez çağrıda bulunan parti lideri Jean-Luc Melenchon, geçen hafta sonu PKK yanlıları tarafından Paris'te düzenlenen protestoya katılmıştı.