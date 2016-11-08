Öğretmenlere müjde!

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, "24 Kasım Öğretmenler Günü" nedeniyle öğretmen ve ailelerinin demiryollarıyla yapacakları yolculuklarında bilet ücretlerinde indirim uygulanması başlattı.

Bu kapsamda, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarına katkı sağlamak amacıyla MEB'e bağlı resmi okullar ile bakanlık tarafından onaylanmış özel okullar ve yüksek eğitim kurumlarında hizmet veren tüm öğretmenlere, ana hat ve yüksek hızlı trenlerde 24-30 Kasım arasında tam bilet ücreti üzerinden yüzde 50 indirim uygulanacak.