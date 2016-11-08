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lere müjde!

ler, " Öğretmenler Günü" dolayısıyla 24-30 Kasım arasında ana hat ve yüksek hızlı trenlerden yüzde 50 indirimle bilet alabilecek.

Öğretmenlere müjde!

Milli Eğitim Bakanlığından () yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, " ler Günü" nedeniyle öğretmen ve ailelerinin demiryollarıyla yapacakları yolculuklarında bilet ücretlerinde indirim uygulanması başlattı.

Bu kapsamda, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarına katkı sağlamak amacıyla MEB'e bağlı resmi okullar ile bakanlık tarafından onaylanmış özel okullar ve yüksek eğitim kurumlarında hizmet veren tüm öğretmenlere, ana hat ve yüksek hızlı trenlerde 24-30 Kasım arasında tam bilet ücreti üzerinden yüzde 50 indirim uygulanacak.
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  • 08 Kasım 2016, Salı 13:30
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