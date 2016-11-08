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O ilimizde korkutan

'ın Reşadiye ilçesinde 3,6 büyüklüğünde meydana geldi

O ilimizde korkutan deprem

'ın Reşadiye ilçesinde 3,6 büyüklüğünde meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Reşadiye'de saat 18.55'te 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, yerin 11,20 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

Öte yadan, Antalya'nın Kumluca ilçesinde de saat 18.48'de 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, yerin 30 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.
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  • 08 Kasım 2016, Salı 19:31
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