Nakdi olmayana pos vermeyene beddua

Kayseri'de ilk duruşması yapılan 68 sanıklı FETÖ davasının 768 sayfalık iddianamesindeki mağdur ifadeleri FETÖ'nün, nakit parası olmayan işadamlarından, pos cihazıyla kredi kartından himmet parası çektiğini de ortaya çıkardı. İddianamede yer alan ifadesinde, işadamı Şükrü Taner B, 2005'te davet üzerine bir öğrenci yurdundaki sohbet toplantısına katıldığını belirterek, "Toplantıda Boydak Holding yöneticilerinden Erol Boydak'da vardı. Tanımadığım ve hoca dedikleri birisi önce dini sohbet yaptı. Ardından bize yemek yedirdiler. Sonra da sohbet hocası bizden yurda bağış yapmamızı istedi. 500 TL nakit para yardımında bulundum. Hiçbir belge verilmedi. Bu hocanın elinde pos cihazı da vardı. Nakit parası olmayanlardan kredi kartıyla para alınıyordu. Ben bu toplantılarda toplamda 50 bin lira bağışta bulundum" dedi.
CEHENNEMLE TEHDİT!
İddianamede eski Kayseri Erciyesspor Başkanı ve İşadamı Ziya Eren'e Melikşah Üniversitesi'ne fakülte binası yaptırması için yapılan psikolojik baskı da yer aldı. İfadesinde, 2009- 2010 arası kendisini ziyarete gelen FETÖ'nün Mustafa isimli Kayseri imamı ve Boydak Holding'den bir yetkilinin önce, üzerinde "Melikşah Üniversitesi Mühendislik Fakültesi" yazılı bir tablo hediye ettiğini anlatan Zeren, "Fakülte binasını yaptırmamı istedi. Ben de okullarda garibanların çocuklarına hizmet etmediklerini, paralı eğitim veren bir yere yardım yapamayacağımı söyleyerek tekliflerini kabul etmedim." dedi. Zeren, para vermeyi reddedince örgüt imamının "Cehennemlerde zebaniler mezarında tepişecek" diye kendisine beddua ve tehdit yağdırdığını söyleyerek "Bana 'Sen devlete okul yapıyon. Ateist hoca görevlendiriyor. O hocalar da ateist yetiştiriyor' dedi" diye konuştu.
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