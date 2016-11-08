  1. Elinde patladı
  2. Uçmuş bunlar

Mezardan cezaevine

Mezardan cezaevine
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan 'nin bir vekili daha yakayı ele verdi. HDP Hakkari Milletvekili , Hakkari-Çukurca Karayolu üzerindeki bir köyden geldiği sırada yakalandı. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Nihat Akdoğan, işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı. Akdoğan, "terör örgütü propagandası yapmak", "suç ve suçluyu övmek, "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" gerekçesiyle tutuklandı. Öte yandan sırtını kanlı terör örgütü PKK'ya dayayan HDP'nin milletvekili Nihat Akdoğan, PKK mezarlığını ziyaret etmişti!
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  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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