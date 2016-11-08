Mezardan cezaevine

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin bir vekili daha yakayı ele verdi. HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan, Hakkari-Çukurca Karayolu üzerindekibir köyden geldiği sırada yakalandı. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Nihat Akdoğan, işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı.Akdoğan, "terör örgütü propagandası yapmak", "suç vesuçluyu övmek, "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgütadına suç işlemek" gerekçesiyle tutuklandı. Öte yandan sırtını kanlı terör örgütü PKK'ya dayayan HDP'nin milletvekili Nihat Akdoğan, PKK mezarlığını ziyaret etmişti!
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