Kiremit uçuran fırtına kapıda!

Meteoroloji Marmara, Batı Karadeniz ve Ege'de fırtına uyarısında bulundu. Yetkililer sert rüzgarların bugün kuvvetini artırarak, 90 kilometreyi aşacağını belirtti. Geçen yıllarda da olduğu gibi fırtınanın bacaları yıkabileceği, çatıları uçurabileceği kaydedildi. Yüksek dalgalara da dikkat çeken yetkililer, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.