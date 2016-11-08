  1. Abdülhamid’in unutulan mirası
  2. Ecele koştu

Kiremit uçuran fırtına kapıda!

Kiremit uçuran fırtına kapıda!
Meteoroloji Marmara, Batı Karadeniz ve Ege'de fırtına uyarısında bulundu. Yetkililer sert rüzgarların bugün kuvvetini artırarak, 90 kilometreyi aşacağını belirtti. Geçen yıllarda da olduğu gibi fırtınanın bacaları yıkabileceği, çatıları uçurabileceği kaydedildi. Yüksek dalgalara da dikkat çeken yetkililer, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar