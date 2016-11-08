Kılıçdaroğlu yine çark etti!

CHP Parti Meclisi, (PM) bu hafta sonu olağanüstü toplanarak skandal bir bildiri yayınladı. Bildiride, "Cumhuriyet gazetesine yönelik dava sona erdirilmeli, basına, okullara, üniversitelere yönelik her türlü baskıya son verilmeli" denildi. HDP'li milletvekillerinin tutuklanması için de, "Milletvekillerinin tutuklanması anayasaya aykırıdır" denildi. Daha dün bu bildiriyi yayınlayan CHP'nin genel başkanı Kılıçdaroğlu gelen tepkiler üzerine çark etti ve parti grup toplantısında dün savunduğu ve tutuklanmaları anayasaya aykırıdır dediği HDP'li vekiller için "Seçimle gelen, ben hukukun üstündeyim, istediğimi yaparım' diyemez. 'Ben savcıya, hakime gitmem, ifade vermem' diyemez. Gidecekti, ifadesini verecekti" ifadesini kullandı.
"SEÇİMLE GELEN HER İSTEDİĞİMİ YAPARIM DİYEMEZ"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada şunları kaydetti:
"Demokrasilerde ana kural; seçimle gelen seçimle gider. Ama seçimle gelen, 'Ben hukukun üstündeyim, her istediğimi yaparım' diyemez. 'Ben savcıya, hakime gitmem, ifade vermem' diyemez. Gidecekti, ifadesini verecek, savunmasını yapacaktı. Hiç kimsenin yargılamanın dışındadır diye bir ayrıcalığı yoktur."
"BELÇİKA HÜKÜMETİNE SESLENİYORUM..."
Kılıçdaroğlu grup konuşmasında Brüksel'de bir mahkemenin PKK için verdiği "PKK, silahlı mücadele kapsamında olduğu için terör suçu oluşturamayacağı" yönünde verdiği skandal kararı da eleştirdi. Kılıçdaroğlu konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:
"Buradan Belçika hükümetine, bu kararı veren mahkemeye seslenmek istiyorum; 30 kişinin hayatına mal oldu bu terör. Küçük çocuklar, günahsız kadınlar, siviller... 30 bin kişi hayatını kaybetti. Belçika'da bırakın 30 bin kişiyi 10 kişi ölseydi, siz nasıl bir karar alırdınız. Sizde vicdan, adalet yok mu? Siz nasıl bir terör örgütüne, 'terör örgütü değil de silahlı bir örgüttür' dersiniz."
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kafasına saksı düşmüş yada rüyadında korkutmuşlar herhal....
ATATÜRK HAYATTA OLSA BU HAİN CHP LİLERİ HEMEN TÜRKİYEDEN KOVARDI BELKİDE ASARDI
Sayın Kılıçdaroğlu sizin artık istifa etmeniz lazım Atatürkün partisini ne hale soktunuz ya.kaç seçimdir kaybediyorsunuz ama bir türlü bırakmaya niyetiniz yok hani sanki başarılı oldunuzda..bırakın artık bence...
CHP NİN YAPMADIĞI MUHALEFETİ MHP YAPIYOR. MHP YE TEŞEKKÜR EDERİZ. ADAMLAR GERÇEK BİR MUHALEFET ÖRNEĞİ GÖSTERİYORLAR. YENİKAPI BİRLİĞİNİ RUHUNU BOZMADAN DİMDİK YÜRÜYORLAR CHP GİBİ KIVIRA KIVIRA GİTMİYORLAR..
BU ADAM SERSERİ MAYIN GİBİ ŞAŞKIN HAİN
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