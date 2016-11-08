Kılıçdaroğlu fabrika ayarlarına döndü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün propagandasının parçası olarak, FETÖ'nün hain yalanlarını bir kez daha gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu: "Teröristlere kamyonlarla silah dağıtanların ve bunların eylemlerine göz yumanların da bir an evvel yargılanmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, son siyasi gelişmelerin ardından hafta sonu toplanan CHP PM'nin yayımladığı bildiriyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti tarafından suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında 17-25 Aralık kalkışması sonrasında kullandığı dile tekrar dönmesi dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İlk günden beri teröre yardım ve yataklık yapanların yargılanmasını istediğimizi hep dile getirdik. Kamuoyunca da bu bilinen bir gerçek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ülkede vatana ihanet edenlerin, terör estirenlerin yargılanmasını tıpkı bizim gibi istediğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Hatta teröristlere kamyonlarla silah dağıtanların ve bunların eylemlerine göz yumanların da biran evvel yargılanmasını bekliyoruz."