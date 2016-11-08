Kapı duvar

Bursa Mudanya'da yaşayan Nefise Demiray'ın (80) evinin önündeki boş arsaya bir süre önce inşaat yapılmaya başlandı. Ancak inşaat evinin ön cephesini tamamen kapladı. Yaşlı kadının evinin kapısı ise duvarla örülerek kapatıldı. Kazılar başlarken, kızının yanına giden Nefise Demiray, inşaat nedeniyle evine giremez oldu. Karda kışta sokakta kaldığını belirten Demiray, "Evimin önü bir gün ansızın kazılmaya başlandı. Belediyeye defalarca gittim, ancak yardımcı olmadılar. Bir aydır evime giremiyorum. Çocuğumun evinde kalıyorum. 80 yaşından sonra sokakta kaldım" diye dert yandı. Mudanya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri ise konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Bugüne kadar başkasının arsasının üzerinden geçip gidiyormuş. Nefise teyzenin yanındaki evlerden biriyle anlaşıp çıkış yolu yapması lazım."