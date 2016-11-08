Kayyum atanan HDP ve DBP'li belediyelerin sadece kamu araçlarını ve kaynaklarını PKK'nın hizmetine sunmadıkları, aynı zamanda işe alım ile yardımlarda kriter olarak örgütün dağ kadrosunda yakını olup almamayı seçtiği belirlendi. Görevden alınan DBP'li belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasının ardından inceleme yapan müfettişler, şoke eden belge ve bilgilere ulaştı. Star'ın ele geçirdiği belgelere göre, DBP'li belediyeler sosyal yardımları sadece dağda veya cezaevinde olan teröristlerin yakınlarına ve ailelerine yapmış.

TUTUKLULARA ÖNCELİK

Bunun bir örneği Diyarbakır'ın Silvan Belediyesi'nde tespit edildi. Yapılan aramalarda yardım istemeye gelenlerin 'tutuklu ailesi' olduğunu gösteren resmi mühürlü ve imzalı kâğıtlar bulundu. Benzer belgelerin operasyonlarda yakalanan teröristlerin üzerinden de çıktığı öğrenildi.

İŞE ALIMIN YOLU

DBP'li belediyelerin personel seçiminde de 'terörist yakını' olmayı referans saydığı tespit edildi.

İş başvurusu için gelenlere ilk olarak 'dağ kadrosunda ya da örgüt adına faaliyetten tutuklu bir yakınının olup olmadığının' sorulduğu ortaya çıktı. Sadece Silvan Belediyesi'nde hizmet alımı yöntemiyle işe alınan 29 temizlik personelinin 20'sinin birinci derece yakınının PKK'nın dağ kadrosunda ya da örgütsel faaliyet suçundan cezaevinde olduğu belirlendi. Bu çalışanlar arasında kendisi PKK üyesi olan ya da örgüt adına eylemlere katılmış isimler de bulunuyor.

Oluşturulan listede, 20 kişiden R.S.,C.A, R.G., S.D., H.Ç., İ.K., Ü.O.'nun kardeşlerinin örgütün dağ kadrosunda; E.Ç., İ.M. İ.T. ve A.U.nun kendilerinin, S.G.'nin ise babasının PKK/YDG-H'de kaydı olduğu ya da örgütsel faaliyetlerde bulundukları; E.O.'nun ağabeyinin de cezaevinde yattığı yer aldı.

MAAŞ BAĞLAMIŞLAR

Skandallar zinciri bununla bitmiyor. Sırf örgüte kaynak aktarmak ve örgütsel faaliyetlerde çalışanlara para aktarmak için belediyenin hizmet alımı usulüyle 72 kişiyi işe aldığı ancak bunların sadece 30'nun belediyeye gelip gittikleri belirlendi. 42 kişinin ise her ay maaş aldıkları ancak hiçbir şekilde çalışmadıkları tespit edildi.

HENDEKÇİ AİLELER

Kayyum atanmasından sonra belediyelerle ile ilgili yüzlerce şikâyet geldi. Şikâyetlerin ortak noktasını ise belediyelerin PKK'ya çalıştığına dair bilgiler oluşturuyor. H.Ö isimli bir vatandaşın yaptığı şikâyette şu satırlar dikkat çekti: "Belediyede iş başvurusu yaptığım zaman bana olaylarda ölenlerin ailesine öncelik verdiklerini, onları desteklemediğimiz için bize iş imkânı vermeyeceklerini söylediler."

BANKAMATİK İŞÇİLERİ

Kayyum atanan Sur Belediyesinin 120 kadrolu personeli olduğu ve ihtiyaç olmadığı halde hizmet alımı yöntemiyle yüzlerce kişi daha istihdam ettiği belirlendi. Belediyenin istihdam ettiği kişilerin ise hiçbir şekilde işe gelmediği ve hiçbir iş yapmadığı halde her ay maaşlarının ödendiği kaydedildi. Belediyenin resmi kadrolu 120 personelinin ise yarısının hiçbir şekilde çalışmadığı belirlendi.

'HİMMET' KESİNTİSİ

Yine belediyenin, her ay belediye personelinin maaşlarından aldığı ücretin oranına göre 200 ile 400 TL arasında değişen oranlarda örgüte yakın bir derneğe zorla bağış kesintisi yaptığı tespit edildi. Müfettişlerin yaptığı incelemede belediyenin yaklaşık 1 trilyon borçlandırıldığı ve gelirlerinin ise toplanmadığı kaydedildi.



Kaynak: Star