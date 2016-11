Emniyet terör örgütü FETÖ'nün sadece yurtiçindeki yapılanmasını değil yurtdışı ayağını da derinlemesine incelemeye aldı. Bu kapsamda darbeci yapının dünya yapılanması ortaya çıkarıldı, ABD şeması çizildi.

YEREL SİYASİLERE KANCA

Hazırlanan rapora göre örgüt ABD'de tabana yönelik çalışma yürütüyor. Bu kapsamda yerel düzeydeki temsilciler meclisi üyeleri, senatör veya vali adaylarıyla angajmanlar oluşturuluyor ve örgüt bunların seçim kampanyalarına aktif olarak katılmaları ve maddi destek vermeleri için yönlendiriliyor.

6 EYALETE BÖLDÜLER

ABD'yi, New York, New Jersey, Las Vegas, Boston, Atlanta, Houston olarak eyaletlere ayıran örgüt her birine ayrı ayrı imamlar atadı. ABD imamı olarak ise İsmail Büyükelçi atandı.

HİMMET TRAFİĞİ VEGAS'A

ABD'de finansal işlerinden sorumlu kişiler Hasan Demirciler ve Engin Çoban. İki isim örgüt adına işadamlarından para toplayarak Las Vegas imamı Kemal X'e gönderiyor. Las Vegas, ABD'de kumar başkenti olarak bilinen yer. Kara para aklama faaliyetleri de burada sağlanabiliyor.

INTERPOL'E FETÖ'DEN PKK'YA TERÖR DERSİ

İnterpol Genel Kurulu 85. Toplantısı, Endonezya'nın Bali Adası'nda başladı. Bu yılki teması "terörizmle mücadele" olan toplantıya 167 ülkeden bin 360 delege katılıyor. Türkiye'yi İnterpol Daire Başkanı Lütfi Çiçek ile Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığından bir heyetin temsil ettiği toplantıda Türk yetkililer, toplantı çerçevesinde düzenlenecek panelde terör örgütleri PKK, YPG ve 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan FETÖ'ye karşı Türkiye'nin tavrını anlatacak. Türk yetkililer, bilgi ve belgelerin yer aldığı harici bellekleri dağıtarak yürütülen mücadele hakkında bilgi verecek.

DARBECİLERE AVRUPA'DAN YARDIM FONU!

Avrupa Yargıçlar Birliği FETÖ nedeniyle görevden alınan hakim ve savcılara destek olacağını açıkladı. İsviçre Hakimler ve Savcılar Derneği de internet sitesinden yaptığı açıklamada bu kişiler için oluşturulacak olan yardım fonuna katılacaklarını duyurdu. İsviçre Hakimler ve Savcılar Derneği üyesi Thomas Stadelmann, "Bizim yapacağımız küçük miktardaki maddi yardımın bu aileleri biraz olsun rahatlatacağına inanıyoruz, bu konuda bize bazı müracaatlar oldu" diye konuştu. Öte yandan Alman Hakimler ve Savcılar Derneği'nin de 10.000 Euro katkıda bulunacağı, başka derneklerin üyelerinin de yardım toplamaya başladıkları öğrenildi.

ZEKERİYA ÖZ'E VERDİĞİ İFADE ORTAYA ÇIKTI

Akşam'ın haberine göre; Danıştay saldırısını Ergenekon davasına bağlayan ifadeyi veren Osman Yıldırım'ın, firari FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'e, gizli tanık olarak verdiği ifadenin görüntüsü 8 yıl sonra ortaya çıktı. Yıldırım'ın Sincan F Tipi Cezaevi'nde kaydedilen mülakat görüntüleri, Ergenekon kumpası soruşturması dosyasına girdi. Osman Yıldırım, saldırgan Alparslan Arslan'ın Danıştay baskını sırasında yakalanmaması halinde başka cinayetler işleyeceğini söylüyor: ''Sadece Erhan'a demiş, 'birkaç tane de Ermeni var onları hallederiz' falan...'