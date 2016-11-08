  1. Bursa’da eş operasyon
  2. Tek taşı aldı açıkta kaldı

İşte büyük gözaltı...

İşte büyük gözaltı...
Terör örgütü 'nün finans ayağına bir dalga daha geldi. Afyonkarahisar'da, farklı adreslere baskın düzenlendi. Operasyonda çoğunluğu iş adamı olan 34 kişinin tutuklandığı belirtildi. İşadamlarının örgüte destek sağladıkları kaydedildi. Ayrıca zanlıların cep telefonunda FETÖ'nün haberleşme programı olan ByLock bulunduğu öğrenildi.
Etiketler:
  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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