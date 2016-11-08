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İşkence gibi gelenek

İşkence gibi gelenek
Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi ilginç görüntülere sahne oldu. Yağmur Sivrikay'a ile hayatını birleştiren Niyazi Sivrikaya'ya sözde bir gelenek olan 'damat işkencesi' yapıldı. Arkadaşları Sivrikaya'ya, eşarp ve etek giydirildi. Yerdeki çöpler süpürtülüp, başında yumurta kırılan damat, darbuka eşliğinde oynatıldı. Acılı baklava yedirilen Niyazi Sivrikaya güçlükle evine girebildi.
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  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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