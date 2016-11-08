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İki sandık ihtimali var

İki sandık ihtimali var
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yeni anayasa ve başkanlık sistemi ile ilgili çalışmaların henüz tamamlanmadığını belirterek öncelikle MHP ile görüşmenin daha doğru olacağına yönelik değerlendirmeler olduğunu söyledi. Yazıcı, da ise hem yeni anayasa düzenlemesi hem de başkanlık olmak üzere iki ayrı sandıkta iki ayrı oy kullanılabileceğini söyledi.
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  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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