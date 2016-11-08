  1. 17 ilde dev operasyon

KK'lı bir başkan daha gözaltında

'ta İdil Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda İl Başkanı Sekvan Kılıç gözaltına alındı.

HDPKKlı bir başkan daha gözaltında

'ın İdil ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, İl Başkanı Sekvan Kılıç gözaltına alındı.

İdil Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında HDP İl Başkanı Kılıç, ilçe girişinde gözaltına alındı.

İdil Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Kılıç, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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  • 08 Kasım 2016, Salı 15:52
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