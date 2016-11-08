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HDP çağırıyor kimse gitmiyor

HDP çağırıyor kimse gitmiyor
Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrasında düzenlediği basın toplantısında terör örgütleri PKK, PYD ve YPG ile onların siyasi uzantıları HDP hakkında önemli açıklamalar yaptı. Kurtulmuş, "Terör örgütünün gölgesinde siyaset yapmaya devam etmek, HDP'nin kendi seçmeniyle arasındaki bağlarını koparttı. Nerden anlıyoruz? Yaptıkları bir çok çağrıya rağmen bu çağrılara 100 kişi, 200 kişi geliyorsa geliyor, o kadar" dedi. Kurtulmuş, Münbiç konusunda da net konuştu: Münbiç'in şu ya da bu şekilde PYD'den temizlenmesi gerekiyor. Bu Türkiye'nin stratejik önceliklerinden birisi olduğunu ABD'ye net olarak ifade ettik. Bu konuda da hazırlıklarımız tamamlandı...
Etiketler:
  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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