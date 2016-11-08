HDP çağırıyor kimse gitmiyor

Hükümet Sözcüsü NumanKurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrasındadüzenlediği basın toplantısında terörörgütleri PKK, PYD ve YPG ile onların siyasiuzantıları HDP hakkında önemli açıklamalaryaptı. Kurtulmuş, "Terör örgütününgölgesinde siyaset yapmaya devametmek, HDP'nin kendi seçmeniylearasındaki bağlarını koparttı. Nerdenanlıyoruz? Yaptıkları bir çok çağrıyarağmen bu çağrılara 100 kişi, 200kişi geliyorsa geliyor, o kadar" dedi.Kurtulmuş, Münbiç konusunda da netkonuştu: Münbiç'in şu ya da bu şekildePYD'den temizlenmesi gerekiyor. BuTürkiye'nin stratejik önceliklerinden birisiolduğunu ABD'ye net olarak ifade ettik. Bukonuda da hazırlıklarımız tamamlandı...
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