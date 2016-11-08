Gerçek kahraman

Konyalı evli 1 çocuk babası Piyade Uzman Onbaşı Yunus Emre Uçar, geçen 3 Eylül'de Hakkari'nin Çukurca İlçesinde bölücü terör örgütü PKK'yayönelik yürütülen operasyondaşehit düştü. Şehit Uçar'ın cenazesi memleketi Konya'nın Sarayönü İlçesi Ladik Mahallesi'nde toprağa verildi. Şehit Uçar'ın, şehit olmadan yaklaşık 6 ay önce Isparta Eğridir Dağ Komando Okulu Eğitim Merkezi'nde çekilen 'Dağ 2' filminde rol aldığı ortaya çıktı. Film geçen cuma günü gösterime girdi. Filmin senaryosunda özel kuvvettenoluşan askeri timin Kuzey Irak'takikurtarma operasyonu anlatılıyor.Şehidin ağabeyi Bünyamin uçar,akrabaları ve bazı arkadaşlarıİstanbul'da geçen 3 KasımPerşembe günü yapılan filmingalasına davetli olarak katıldı. Kardeşinin rol aldığı filmi İstanbul'daki galasında seyreden şehit Yunus Emre Uçar'ın ağabeyi Bünyamin Uçar, kardeşinin filmde oynamasının gurur verici olduğunu belirtti. Ağabey Uçar, "Film, çok güzel ve gurur verici. Birebir Türk Silahlı Kuvvetlerimizi anlatıyor. Kardeşimin de filmde yer alması, onur ve gurur verici. Kardeşim filmdenbana çok bahsederdi, çok izlemekistediğini söylerdi. Ama olmadı,kardeşim şehit oldu. Onun yerinefilmi biz izledik" diye konuştu.
Alper Çağlar'ın yazıp yönettiği 'Dağ 2' adlı film geçen cuma günü vizyona girdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle çekilen film, Irak'a bir operasyonla görevlendirilen 7 kişilik 'Fırtına Getiren' adlı timin yolcuğunu anlatıyor. 'Dağ 2' hem bir devam filmi, hem de yepyeni bir hikaye. Oyuncu kadrosu ikinci filmde daha da geniş tutulmuş. Gerçek mekanlar ve silahların kullanıldığı 'Dağ 2', gerçek bir kahramanlık öyküsü.
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