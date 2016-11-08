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Gerçek kahraman

Piyade Uzman Onbaşı 24 yaşındaki , eli kanlı terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonda şahadet şerbetini içti. Şehidin, ‘Dağ 2’ filminde rol aldığı öğrenildi

Gerçek kahraman
Konyalı evli 1 çocuk babası Piyade Uzman Onbaşı Yunus Emre Uçar, geçen 3 Eylül'de Hakkari'nin Çukurca İlçesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda şehit düştü. Şehit Uçar'ın cenazesi memleketi Konya'nın Sarayönü İlçesi Ladik Mahallesi'nde toprağa verildi. Şehit Uçar'ın, şehit olmadan yaklaşık 6 ay önce Isparta Eğridir Dağ Komando Okulu Eğitim Merkezi'nde çekilen 'Dağ 2' filminde rol aldığı ortaya çıktı. Film geçen cuma günü gösterime girdi. Filmin senaryosunda özel kuvvetten oluşan askeri timin Kuzey Irak'taki kurtarma operasyonu anlatılıyor. Şehidin ağabeyi Bünyamin uçar, akrabaları ve bazı arkadaşları İstanbul'da geçen 3 Kasım Perşembe günü yapılan filmin galasına davetli olarak katıldı. Kardeşinin rol aldığı filmi İstanbul'daki galasında seyreden şehit 'ın ağabeyi Bünyamin Uçar, kardeşinin filmde oynamasının gurur verici olduğunu belirtti. Ağabey Uçar, "Film, çok güzel ve gurur verici. Birebir Türk Silahlı Kuvvetlerimizi anlatıyor. Kardeşimin de filmde yer alması, onur ve gurur verici. Kardeşim filmden bana çok bahsederdi, çok izlemek istediğini söylerdi. Ama olmadı, kardeşim şehit oldu. Onun yerine filmi biz izledik" diye konuştu.

Alper Çağlar'ın yazıp yönettiği 'Dağ 2' adlı film geçen cuma günü vizyona girdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle çekilen film, Irak'a bir operasyonla görevlendirilen 7 kişilik 'Fırtına Getiren' adlı timin yolcuğunu anlatıyor. 'Dağ 2' hem bir devam filmi, hem de yepyeni bir hikaye. Oyuncu kadrosu ikinci filmde daha da geniş tutulmuş. Gerçek mekanlar ve silahların kullanıldığı 'Dağ 2', gerçek bir kahramanlık öyküsü.
Etiketler:
  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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