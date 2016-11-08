Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı üniversite kurucusu 15 vakfın kapsamlı denetiminin yapıldığını, vakıf yönetiminden uzaklaştırılması gereken yöneticiler hakkında hukuki yola başvurulduğunu belirterek, "15 Temmuz sonrasında söz konusu terör örgütüyle irtibatlı, iltisaklı vakıflarla ilgili mücadeleye devam edildi. İlk olarak 104 vakıf kapatıldı." dedi.

Kaynak, AA muhabirine, Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, Vakıflar Genel Müdürlüğünde yaşanan süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz sonrasında FETÖ ile irtibatlı, iltisaklı vakıflarla mücadelenin Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın rehberliğinde yapıldığını belirten Kaynak, ilk önce bu yapıyla irtibatlı üniversite kurucusu 15 vakfın kapsamlı denetiminin yapıldığını bildirdi.

Vakıf yönetiminden uzaklaştırılması gereken yöneticiler hakkında hukuki yola başvurulduğunu, 15 Temmuz sonrasında da söz konusu terör örgütüyle irtibatlı, iltisaklı vakıflarla ilgili mücadeleye devam edilerek, 667 sayılı KHK ile 104 vakfın kapatıldığını kaydeden Başbakan Yardımcısı Kaynak, bu vakıflarla iktisadi işletmelerinin her türlü taşınır ve taşınmazlarıyla mal varlığı, alacak ve haklarının Vakıflar Genel Müdürlüğünce devralındığını anlattı.

"29 İNCELEME VE SORUŞTURMA YAPILDI"

FETÖ ile irtibatlı olduğu daha sonra belirlenen 39 vakfın daha kapatıldığını vurgulayan Kaynak, ayrıca vakıf taşınmazlarını bir sözleşmeyle kullanan bu yapıyla ve irtibatlı yerlerle ilgili sözleşmelerin de feshedildiğini ifade etti.

Kapatılan vakıflarla ilgili denetim çalışmalarına da değinen Kaynak, 25 Ekim itibarıyla 50 vakfın denetiminin tamamlandığını, 93'ünün de denetim çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Kaynak, Vakıflar Genel Müdürlüğünde FETÖ ile irtibatlı 30 personelin KHK ile kamu görevlerinin sona erdirildiğine işaret ederek, FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan vakıflar dahil, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2016'da 135 görüş yazısı yazıldığını aktardı.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, "84 incelemeli denetim, 30 olağan denetim, 29 inceleme ve soruşturma yapıldı, 35 komisyon raporu oluşturuldu." diye konuştu.