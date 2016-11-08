Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede vatana ihanet edenler, bu ülkede terör estirenlerin avukatlığına soyunanlar, bunun bedelini ödemek durumundadır, hesabını vermek durumundadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Büyükşehir Belediyemizin tamamladığı Yavuz Selim Bulvarı ve 88 projenin resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Toplam yatırım bedeli 1 milyar 955 milyon TL'yi bulan eserlerin Başkentimize hayırlı olmasını diliyorum.

88 hizmet arasında 1.100 kilometre cadde bulvar, köprüler, 4 buçuk milyon ton asfalt serimi de yer alıyor. Çok sayıda çevre düzenlemesi, hizmet binası bulunuyor. Açılışını yaptığımız eserlerin en önemlilerinden biri Yavuz Sultan Selim Bulvarı'dır. Keçiören Ankaramızın ikinci büyük ilçesidir.

Ülke genelinde de hayli ön sıralarda yer alıyor. Güney istikametindeki tek giriş çıkış yeri Fatih Köprüsü yıllardır tüm yükü tek başına yaşıyordu. Özellikle trafik çilesini yakından biliyorum. İnşallah Yavuz Sultan Selim Bulvarı bu sıkıntıyı çözecek.

HİZMETKAR OLMAYA GELDİK

Metro inşallah yakın bir zamanda hizmetinize açılacak. Şu an test sürüşleri devam ediyor. Keçiören Metrosu buraya farklı bir moderniteyi de getirecek. Keçiören'deki vatandaşlarımız oturdukları yerlerin de fiyatları buralarda uçacak. Bir ayı dahi bulmayan sürede 4 şeritten 8 şerite çıkan Turan Güneş Bulvarı ile tıkanıklık büyük oranda giderilmiştir.

Bir şehre hizmet etmek sadece gönül işi değil vizyon işidir. Millete hizmet etmek aşk ile olur, vizyonunuz yoksa oraya hizmet edemezsiniz. Biz yola çıkarken ne dedik; insanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik, bu yola böyle çıktık.

HERKES HADDİNİ BİLECEK

Eğer siyasetçi oturduğu koltuğa güç katmıyorsa, koltuktan güç bekliyorsa ondan bir şey olmaz. Bizler her gece yatağa başımızı koymadan önce nefis muhasebesi yapmanın mücadelesi içindeyiz. Bizim siyaset felsefemizin temeli budur. 1994'ten beri sorumluluk sahibi olduğumuz her alanda elde ettiğimiz başırı da ondandır.

Bu ülkenin hükümetine saldırmak hiçbir siyasetçiye yakışmaz. Ondan sonra niye yargıya gidiliyor, nereye gidilecek. Herkes haddini bilecek. Bu ülkede vatana ihanet edenlerin bu ülkede terör estirenlerin avukatlığına soyunanlar bunun bedelini ödemek zorundadır, hesabını vermek zorundadır.

Milletini karşısına alan bedbahtır. Biz milletimize güvendik inandık. Sırtımızı şu bu örgüte değil sadece Hakk'a ve halka dayadık. Bizim milletimiz hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı.



15 Temmuz'da olduğu gibi gerekirse canını ortaya koyarak iradesi için çalışanlara sahip çıktı bu millet. Bu millet farklı be. Bu millet aziz, yüce. Sevdiğini Allah için seven millet. Keçiören başta olmak üzere tüm Ankara tarihe geçecek bir destan yazdı. Genelkurmay kavşağında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi etrafında şehit olanların arasında çok sayıda Keçiörenli var.

Rahat evlerinden çıkıp evlatlarının geleceğini korumak için şehadete koşan kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Son neferler olan 15 Temmuz şehitlerimize terörle mücadele şehitlerimize tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ankara Anadolu'nun ortasında yer aldığından düşman işgaline uğramamış bir şehirdir. Ankara'ya düşmanın ayağının basmamasının sebebi coğrafi konumu değil insanlarıdır.

Helikopterler gökten ölüm kusarken yetişebilse kuyruğundan tutup yere çarpıcak olanların önünde kim durabilir. Binaların çatısından onların üzerine eline ne geçtiyse fırlatan bir şehrin evlatları izin verir mi? Vermedi ve vermeyecek. Ben milletimi Allah için seviyorum. Bu yolda milletimizle dimdik duracağız.

15 Temmuz gecesi gösterdiği duruştan dolayı her türlü teşekkürü hakediyor. Mamak, Kazan, Kızılcahamam, Sincan tüm Ankara gazilik ve kahramanlık ünvanını da hakediyor.

Şehitlerimizin gazilerimizin fedakarlıklarıyla aydınlattıkları bu yolda hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Bu mücadeleden başarıyla çıkmak boynumuzun borcudur.