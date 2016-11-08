Elveda Necati

Samsun'da önceki gün lise öğrencisi 14 yaşındaki Necati Semih Yıldırım, arkadaşları ile bir okulun bahçesine basketbol oynadığı sırada bir anda yere yığıldı. Hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuğun kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Yıldırım, Burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Resim Ekipler Amirliğinde polis memuru olan baba Mustafa Yıldırım, oğlunun ölüm haberiyle yıkıldı. Evin tek erkek çocuğu olduğu öğrenilen Mustafa Yıldırım'ın cenazesi Hasköy Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek burada helallik alındı. Evin önündeki törene Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Yıldırım ailesi, komşuları, emniyet mensupları ve ölen Necati Semih Yıldırım'ın okul arkadaşları ve öğretmenler katıldı. Törende gözyaşları sel oldu. Küçük çocuğun cenazesi toprağa verilmek üzere Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine götürüldü.