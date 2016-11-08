Elveda Necati

Samsun'da önceki gün lise öğrencisi 14 yaşındaki Necati SemihYıldırım, arkadaşları ile bir okulun bahçesine basketbol oynadığı sırada bir anda yere yığıldı. Hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Hastaneyekaldırılan talihsiz çocuğun kalpkrizi geçirdiği öğrenildi. Yıldırım, Burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Resim Ekipler Amirliğinde polis memuru olan baba Mustafa Yıldırım, oğlunun ölüm haberiyle yıkıldı. Evin tek erkek çocuğu olduğuöğrenilen Mustafa Yıldırım'ıncenazesi Hasköy Mahallesi'ndekievinin önüne getirilerek buradahelallik alındı. Evin önündeki törene Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Yıldırım ailesi, komşuları, emniyet mensupları ve ölen Necati Semih Yıldırım'ın okul arkadaşları ve öğretmenler katıldı. Törende gözyaşları seloldu. Küçük çocuğun cenazesi toprağaverilmek üzere Amasya'nınGümüşhacıköy ilçesine götürüldü.
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