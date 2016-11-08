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Elinde patladı

Elinde patladı
Adana'da, önceki akşam HDP milletvekillerinin tutuklanmasını bahane eden kanlı yandaşları, ortalığı savaş alanına çevirdi. Eli kanlı provokatörler, polise molotofkokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcı attı. Bu sırada göstericiler arasında yer alan A.K.'nın polise atmak istediği el yapımı patlayıcı elinde patladı. Sağ eli parçalanan ve vücudunda ağır yaralar olan A.K., Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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