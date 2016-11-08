Adana'da, önceki akşam HDP milletvekillerinin tutuklanmasını bahane eden kanlı PKK yandaşları, ortalığı savaş alanına çevirdi. Eli kanlı provokatörler, polisemolotofkokteyli, havai fişek ve el yapımıpatlayıcı attı. Bu sırada göstericiler arasındayer alan A.K.'nın polise atmak istediğiel yapımı patlayıcı elinde patladı. Sağ eli parçalanan ve vücudunda ağır yaralar olan A.K., Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaylailgili soruşturma başlatıldı.
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