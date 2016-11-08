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Ecele koştu

22 yaşındaki Osman İlisu sokakta baygın bulundu. Kaldırıldığı hastanede duvardan atlayıp öldü

Ecele koştu
Karaman'da (22) yerde baygın halde yatarken bulundu. Alkollü olduğu belirlenen genç, ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre sonra kendine gelen İlisulu, iddiaya göre hastanenin acil servisinde taşkınlık yapmaya başladı. Kendisini sakinleştirmek isteyen güvenlik ve sağlık çalışanlarına tepki gösteren genç, acil servisinin kapı camını yumruk atıp kırdıktan sonra kaçmaya başladı. Kaçarken park halindeki bir otomobile çarpıp dengesini kaybetti. Osman İlisulu yaklaşık 5 metre yükseklikteki bahçe duvarından, hastanenin kalorifer tesisatının bulunduğu bölüme düştü. Başını yere çarpan ve kanlar içinde kalan İlisulu, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler:
  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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