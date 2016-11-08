Ecele koştu

Karaman'da Osman İlisulu (22) yerde baygın halde yatarken bulundu. Alkollü olduğu belirlenen genç, ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre sonra kendine gelen İlisulu, iddiaya göre hastanenin acil servisinde taşkınlık yapmaya başladı. Kendisini sakinleştirmek isteyen güvenlikve sağlık çalışanlarına tepki gösterengenç, acil servisinin kapı camını yumrukatıp kırdıktan sonra kaçmaya başladı.Kaçarken park halindeki bir otomobileçarpıp dengesini kaybetti. Osman İlisulu yaklaşık 5 metre yükseklikteki bahçe duvarından, hastanenin kalorifer tesisatının bulunduğu bölüme düştü. Başını yere çarpan ve kanlar içinde kalan İlisulu, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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