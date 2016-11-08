Çöpten bebek çıktı

İstanbul Esenyurt'ta önceki gün akşam saatlerinde bir kadın poşete koyduğu yeni doğmuş bebeğini çöp konteynerine atarak kaçtı. Kağıt toplayıcısı çöpü karıştırırken bebeği fark etti ve çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar donmak üzere olan bebeği battaniyeye sararak bir işyerine götürdü. Durum polise ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri talihsiz yavruya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra hemen Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



YAŞAMASI BİR MUCİZE

Bebeğe ilk müdahaleyi yapan Esenyurt Devlet Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım sorumlu hekimi Uzm. Dr. Şeyhmus Çelik, "Bebeğin göbeği bağlamamıştı. Çok şükür ki kan kaybı olmamış. Sanırım ölmesi için böyle bırakılmış. Biz hemen bütün tetkiklerini ve aşılarını yaptık. Genel durumu iyi. Bebeğimiz 3 kilo 70 gram ağırlığında" dedi. Esenyurt Devlet Hastanesi Yöneticisi Uzm. Dr. Necati Taşkın da bebeğe 'Umut' ismini verdiklerini söyledi. Olayın görgü tanığı olan işyeri sahibi Cemil Elmacı ise bebeği ilk olarak kağıt toplayan bir adamın bulduğunu belirterek "Saat 22.30 sıralarında elemanlarımız bir kağıt toplayıcısının çöpte bebek bulduğunu söyledi. Adam korkup atmış poşeti. Bir esnaf arkadaşımız bebek olduğunu fark etti" diye konuştu. Olayı soruşturan polis, bebeği çöp konteynerine bırakan vicdansız annenin peşine düştü.