Çöpten bebek çıktı

İstanbul Esenyurt'ta önceki gün akşam saatlerinde bir kadın poşete koyduğu yeni doğmuş bebeğini çöp konteynerine atarak kaçtı. Kağıt toplayıcısıçöpü karıştırırken bebeği fark ettive çevrede bulunan vatandaşlardan yardımistedi. Vatandaşlar donmak üzereolan bebeği battaniyeye sararak birişyerine götürdü. Durum polise ve sağlıkekiplerine bildirildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri talihsiz yavruya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra hemen Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
YAŞAMASI BİR MUCİZE
Bebeğe ilk müdahaleyi yapan EsenyurtDevlet Hastanesi Yeni Doğan YoğunBakım sorumlu hekimi Uzm. Dr. ŞeyhmusÇelik, "Bebeğin göbeği bağlamamıştı.Çok şükür ki kan kaybı olmamış.Sanırım ölmesi için böyle bırakılmış.Biz hemen bütün tetkiklerini ve aşılarınıyaptık. Genel durumu iyi.Bebeğimiz 3 kilo 70 gram ağırlığında"dedi. Esenyurt Devlet Hastanesi YöneticisiUzm. Dr. Necati Taşkın da bebeğe'Umut' ismini verdiklerini söyledi.Olayın görgü tanığı olan işyeri sahibiCemil Elmacı ise bebeği ilk olarak kağıttoplayan bir adamın bulduğunu belirterek"Saat 22.30 sıralarında elemanlarımızbir kağıt toplayıcısının çöptebebek bulduğunu söyledi. Adam korkupatmış poşeti. Bir esnaf arkadaşımızbebek olduğunu fark etti"diye konuştu. Olayı soruşturan polis,bebeği çöp konteynerine bırakanvicdansız annenin peşine düştü.
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