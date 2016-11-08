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'nin iptal başvurularının neden reddedildiği belli oldu

'nin kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerin iptali için ne yaptığı başvurunun reddedilmesinin gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

CHPnin iptal başvurularının neden reddedildiği belli oldu

Olağanüstü hal () kapsamında çıkarılan 670 ve 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) iptali için 'nin ne yaptığı başvurunun reddedilmesinin gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer verilen karara göre, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP'nin iptal istemlerini "yetkisizlik" gerekçesiyle oy birliği ile reddetti.

CHP, 670 ve 671 sayılı KHK'ların bazı maddelerinin, Anayasa'nın 2, 6, 7, 8, 11, 91 ve 121. maddelerine aykırı olduğunu ileri sürerek, iptallerini ve yürürlüklerinin durdurulmasını talep etmişti.

Yüksek Mahkeme, gerekçeli kararında, Anayasa'nın 121. maddesi uyarınca çıkarılan söz konusu KHK'ların, Anayasa'nın 148. maddesinin 1. fıkrasının 3. cümlesinde yer alan "... olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasa'ya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz." hükmü nedeniyle yargısal denetim yapılamayacağını vurguladı.

Bu nedenle Anayasa Mahkemesi, söz konusu KHK'ların iptaline ilişkin başvurunun yetkisizlik nedeniyle reddedildiğini açıkladı.

Resmi Gazete'de 17 Ağustos'ta yayımlanan 670 ve 671 sayılı KHK'lar ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet teşkilatında görev yapan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları ihraç edilmiş, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) kapatılmış ve TSK'dan daha önce ayrılan pilotlara geri dönüş yolu açılmıştı. Ayrıca Genelkurmay Başkanının atamasının, Bakanlar Kurulunun teklifiyle Cumhurbaşkanı tarafından yapılması hükme bağlanmıştı.
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  • 08 Kasım 2016, Salı 10:02
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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konuk konuk

15 temmuzdan sonraki birkaç gün türkiye partisi oldu her şey aslı neyse ergeç aslına rücu eder sözü chpli politikacıların eylemlerinde tam isabet kaydediyor son günlerde çok kullanılan genlerle ilgil olduğunu düşünüyorum ayıdan post olmazmış

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evet0
hayır0
cevapla 08.11.2016 12:28
Nurettin Yılmaz Nurettin Yılmaz

Avrupaya gitsinler. Ağababaları onları kırmaz.... Bu ülke bunlardan kurtulmalı artık....

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evet1
hayır0
cevapla 08.11.2016 12:23
hsyn hsyn

kılçık k.oglu sana ve altındakı m.vekılıyım dıyenlere yazıklar olsun .ALLAH sızın belanızı versın vatan haınlerı

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.11.2016 11:56
FatihSultan23 FatihSultan23

Ne oldu chpkk AYM'de aradığınız hainleri artık bulamadınız, onlar fetö teröristinin yanına kancık gibi kaçtılar,bence sende kaç k.k. o pis amellerin bir daha olmayacak, Burası Pisliklerden Temizlen miş Türkiye Cumhuriyeti dir, chpkk dış güçlerine git ağla artık sizin gibi hainler Türkiye sizin gibi teröristleri kala almaz, siz şimdiden ermeni kardeşlerinizi yanına sığının.

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evet1
hayır0
cevapla 08.11.2016 11:33
marmara marmara

ne zaman kılıçtaroğlu isyan çağrılarına başladı mı mutlaka bir isyan projesi devreye girmiş demektir.....ilgililere duyurulur...

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evet7
hayır0
cevapla 08.11.2016 11:01
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