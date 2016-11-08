CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, teröre destek olan HDP'li milletvekillerinin tutuklanmasının ardından terör örgütünün medyasına açıklamalarda bulundu.

"BEDELİ ÇOK AĞIR OLACAK"

Tanrıkulu, tutuklamalara tepkisini tehditvari sözlerle ortaya koydu. CHP'li vekil, tutuklamalar hakkında "Türkiye için bedeli çok ağır olacak!" ifadelerini kullandı.







DAHA ÖNCE DE TERÖRİST CENAZESİNE KATILMIŞTI

Öte yandan CHP'li Tanrıkulu geçtiğimiz aylarda da PKK'lı bir teröristin cenazesine katılmış ve hem CHP seçmeninden hem de vatandaştan büyük tepki toplamıştı. Ancak Kılıçdaroğlu katıldığı bir üniversite etkinliğinde öğrencilerin bu konuya ilişkin sorusunu geçiştirmiş Tanrıkulu'nun katılmadığını iddia etmişti.



Kılıçdaroğlu kesin ifadelerle Tanrıkulu'nun terörist cenazesine katılmadığını söylese de o cenaze töreninden yansıyan kayıtları her şeyi ortaya koyuyordu. Terörist cenazesinde çekilen bu fotoğraflar CHP Liderinin ifadelerini yalanlıyordu. Çünkü Tanrıkulu'nun açıkça görüldüğü bu cenaze PKK'lı terörist Aziz Güler'e aitti.

Üstelik PKK'lının cenazesinde Tanrıkulu yalnız da değil, bir başka CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi de Tanrıkulu'na eşlik etmişti.

Kılıçdaroğlu'nun gerçekleri gizleme çabası bu konuyla sınırlı kalmadı.

Tanrıkulu geçtiğimiz ay, "PYD Suriye de kendi yaşamlarını topraklarını küresel bir vahşet örgütüne karşı korumaya çalışan bir örgüt bir yapılanma" demişti.





