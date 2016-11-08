CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, teröre destek olan HDP'li milletvekillerinin tutuklanmasının ardından terör örgütünün medyasına açıklamalarda bulundu.
"BEDELİ ÇOK AĞIR OLACAK"
Tanrıkulu, tutuklamalara tepkisini tehditvari sözlerle ortaya koydu. CHP'li vekil, tutuklamalar hakkında "Türkiye için bedeli çok ağır olacak!" ifadelerini kullandı.
DAHA ÖNCE DE TERÖRİST CENAZESİNE KATILMIŞTI
Öte yandan CHP'li Tanrıkulu geçtiğimiz aylarda da PKK'lı bir teröristin cenazesine katılmış ve hem CHP seçmeninden hem de vatandaştan büyük tepki toplamıştı. Ancak Kılıçdaroğlu katıldığı bir üniversite etkinliğinde öğrencilerin bu konuya ilişkin sorusunu geçiştirmiş Tanrıkulu'nun katılmadığını iddia etmişti.
Kılıçdaroğlu kesin ifadelerle Tanrıkulu'nun terörist cenazesine katılmadığını söylese de o cenaze töreninden yansıyan kayıtları her şeyi ortaya koyuyordu. Terörist cenazesinde çekilen bu fotoğraflar CHP Liderinin ifadelerini yalanlıyordu. Çünkü Tanrıkulu'nun açıkça görüldüğü bu cenaze PKK'lı terörist Aziz Güler'e aitti.
Üstelik PKK'lının cenazesinde Tanrıkulu yalnız da değil, bir başka CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi de Tanrıkulu'na eşlik etmişti.
Kılıçdaroğlu'nun gerçekleri gizleme çabası bu konuyla sınırlı kalmadı.
Tanrıkulu geçtiğimiz ay, "PYD Suriye de kendi yaşamlarını topraklarını küresel bir vahşet örgütüne karşı korumaya çalışan bir örgüt bir yapılanma" demişti.
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tanrikulu %200 ya abd'nin yada ab'nin ajani gibi davraniyor. Ulen cakal bu millet ne bedeller ödedi senin gibi zirtovlari cok görduk.
bu hangi meclisin millet vekili?buna oy verenlerin allah belasını versin.şimdi gördülermi nasıl bir vatan haini olduğunu.
chp li tanrikulu chp nin icine sizmis pkk li. chp yi yönlendiriyor. cok tehlikeli biri
şeytani aklın, ülkemizi bölmek için kullanabileceği son kriptolar da ortaya çıkmaya başladı. Haydi hayırlısı bakalım.
ya siz hala anlamadınızmı chp li ince habertürkye başkanlı sistemini tartıştı ya hani ak partili vekile ozaman inçe dediki chp de herkes var hepsi var dedi yani chp hdp den pkk dan dhkp c den fetöden ve diyerlerinden bircok adayı chp ye katı pkk yı savunan başka chp li vekil dhkp c yi savunan başka vekil atatürk ile ilgili bir savunma yı yapan başka vekil fetöyü savunan başka vekil irani savunan başka vekil chp gizlice bir anlaşma yapmış türkiye adına ama devlet bilmiyor
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