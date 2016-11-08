CHP bildirisine tepki yağdı

CHP Parti Meclisi bildirisi yayımlandı. Bildiride, terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'li Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutuklanmasına karşı çıkıldı. Bildiride, "Cumhuriyet gazetesine yönelik hukuksuz ve akıl dışı dava bir an önce sona ermelidir. HDP'li milletvekillerinin tutuklanması da Anayasaya ve Anayasa Mahkemesi'nin içtihatlarına kesinlikle aykırı'' denildi. Bildiriye, sosyal medyada tepki yağdı.