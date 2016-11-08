CHP bildirisine tepki yağdı

CHP Parti Meclisi bildirisi yayımlandı. Bildiride, terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'li Selahattin Demirtaş veFigen Yüksekdağ'ın tutuklanmasına karşı çıkıldı. Bildiride, "Cumhuriyetgazetesine yönelik hukuksuz veakıl dışı dava bir an önce sonaermelidir. HDP'li milletvekillerinintutuklanması da Anayasaya veAnayasa Mahkemesi'nin içtihatlarınakesinlikle aykırı'' denildi. Bildiriye, sosyal medyada tepki yağdı.
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