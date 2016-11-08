Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ ile mücadelenin dış politikanın öncelikli konusu olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, ABD'nin elinde sağlam bir dosya olduğunu söyleyerek bu ülkeyi ikili ilişkiler konusunda uyardı.

'ABD'NİN ELİNDE EN SAĞLAM DOSYA VAR'

FETÖ lideri ve diğer örgüt üyelerinin iadesi için çalıştıklarını aktaran Çavuşoğlu, ''Pensilvanya'daki örgüt liderinin iadesi içinde adalet bakanlığımızla birlikte çabalarımızı sürdürüyoruz. Gerekli belgeleri ABD makamlarına ilettik. Son olarak adalet bakanımız Washington'u ziyaret etti. İlave belge ve delillerle yine orada temaslarımızı sürdürüyoruz. Şu anda ABD'nin elinde en sağlam dosya var. Geçici olarak tutuklanması ve Türkiye'ye iadesi için şu anda en sağlam dosya FETÖ ile ilgili Washington'un elinde mevcuttur.

'MALİYETİ OLACAKTIR'

ABD makamları ile her düzeyde yaptığımız temaslar şu hususu vurguluyoruz; 'bu teröriste sahip çıkmanın ilişkilerimize ciddi bir maliyeti olacaktır. İlişkilerimizde herhangi bir kırılma yaşanmasını istemiyorsanız ve müttefik olarak bizi önemsiyorsanız, bu terörist başını ülkemize iade etmelisin. Aksi takdirde ilişkilerimizin etkilenmesi kaçınılmazdır'" dedi.