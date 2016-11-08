Can Dündar bu kez ABD bayrağına sarıldı

Vatana ihanet suçundan yargılanan Can Dündar bu kez de Amerikan bayrağına sarılı halde ortaya çıktı.

Sosyal medyada bir çok kullanıcının paylaştığı ve 3-4 sene öncesine ait olduğu düşünülen fotoğraflarda, şu sıralar uluslararası arenada var gücüyle Türkiye aleyhinde propaganda çalışmaları yürüten firari Can Dündar'ın ABD bayrağını kendisine yorgan yaparak uyuduğu görünüyor.







ALMANYA DÜNDAR'A KİMLİK VERDİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Dündar'a geçici pasaport verdiği ortaya çıkmıştı.

Diplomatik kaynaklara göre, Can Dündar'a verilen geçici pasaport, Dündar'ın Türk pasaportu iptal edilse bile, yasal bir şekilde Almanya'da kalabilmesine ve yurt dışına seyahat edebilmesine imkan sağlıyor. Alman makamları tarafından yalnızca istisnai durumlarda verilen geçici pasaport, "yabancılar için seyahat belgesi" ya da Almanca adıyla "Reiseausweis für Auslaender" olarak da biliniyor.



