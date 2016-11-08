  1. İstanbul eski Emniyet Müdürü tahliye edildi!
  2. TSK inlerini başlarına yıktı!

bu kez na sarıldı

Vatana ihanet suçundan yargılanan ve kaçtığı Almanya'da kendisine pasaport verilen firari bu kez de Amerikan bayrağına sarılı halde ortaya çıktı.

Can Dündar bu kez ABD bayrağına sarıldı

Vatana ihanet suçundan yargılanan bu kez de Amerikan bayrağına sarılı halde ortaya çıktı.

Sosyal medyada bir çok kullanıcının paylaştığı ve 3-4 sene öncesine ait olduğu düşünülen fotoğraflarda, şu sıralar uluslararası arenada var gücüyle Türkiye aleyhinde propaganda çalışmaları yürüten firari Can Dündar'ın nı kendisine yorgan yaparak uyuduğu görünüyor.



ALMANYA DÜNDAR'A KİMLİK VERDİ
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Dündar'a geçici pasaport verdiği ortaya çıkmıştı.
Diplomatik kaynaklara göre, Can Dündar'a verilen geçici pasaport, Dündar'ın Türk pasaportu iptal edilse bile, yasal bir şekilde Almanya'da kalabilmesine ve yurt dışına seyahat edebilmesine imkan sağlıyor. Alman makamları tarafından yalnızca istisnai durumlarda verilen geçici pasaport, "yabancılar için seyahat belgesi" ya da Almanca adıyla "Reiseausweis für Auslaender" olarak da biliniyor.

haberin devamı
haberin devamı

Etiketler: ,
  • 08 Kasım 2016, Salı 10:54
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)
Nurettin Yılmaz Nurettin Yılmaz

Şunu yurtdışına çıkmadan içeri almadılar ya çok kırıldım. Cem Küçük kaçıyor bırakmayın dedi o kadar...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.11.2016 12:24
taka41 taka41

neye sarilacak...baska...Sanli bayragimiza sarilacak deyil ya... yakismisda hani...herkes sevdigi bayraga sarilsin....

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 08.11.2016 11:51
FatihSultan23 FatihSultan23

chpkk lılar arkasında durduğunuz savunduğunuz teröriste bakın kimin bayrağına sarılmış, ama sizde terörist olduğunuz için normaldir, bu şerefsizi Vatandaşlıktan çıkarın Türkiye Cumhuriyetine sokmayınız.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır1
cevapla 08.11.2016 11:39
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar