Bild, Hitler teknikleriyle Türkiye’yi hedef alıyor

1 - Yayınlarında Bild, açık ve örtülü şekilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) destek vermekle beraber, kanlı darbe girişimini meşrulaştırma arayışı içerisindedir.
2 - Her fırsatta terörle arasına mesafe koyması beklenen Bild, yayınlarında terör örgütü PKK'nın kanlı eylemlerini yok saymakta, manipülatif haberleriyle, insanları etkileme, yönlendirme ve zihinlerini karıştırma metoduyla Türkiye'ye karşı asimetrik bir savaş yürütmektedir. Türkiye'nin en önemli sorunu olan terör konusunu sulandırmaya çalışan Bild, teröre karşı devlet ile milletin yüreklerini birleştirerek verdiği onurlu mücadeleyi de hedef almaktadır.
3 - Terörizmin, illegal örgütlenmelerin ve çıkar çevrelerinin propagandasını yapmaktan çekinmeyen Bild, teröristlerin çıkarlarına uygun hareket etmeye de başlamıştır.
4 - Etnik ve mezhepsel fay hatları üzerinden kaos çıkartmaya yönelik haberleri servis etmekten çekinmeyen Bild, meydana getirdiği bilgi kirliliğiyle gerçekleri perdelemeye çalışmakta, illegal yapıların çıkarlarına hizmet etmektedir.
5 - Nazi Almanya'sının diktatörü Adolf Hitler'in kara propaganda tekniklerini kullanarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da her fırsatta hedef gösteren Bild, çok sinsi yollara başvurarak korku meydana getirmeye çalışmaktadır. Suçu aslında suçlu olmayan bir kişiye veya gruba atarak, gerçek suçluları korumaya kalkıyor.
UMED: ETİK DEĞERLERE UYUN
Kamuoyunun bilme hakkı dışında terörizm ve illegal örgütlerin çıkarlarına hizmet etmek anlamına gelen bu yayıncılığı şiddetle kınadıklarını belirten UMED, "Gerçeği eksiksiz ve yalın bir şekilde yansıtmak gazetecinin temel görevidir. Bilgileri net şekilde ortaya koymak yerine bilgi kirliliği meydana getiren, terör örgütlerinin PR'ı anlamına gelecek haberlere imza atan, kafa karışıklığına ve manipülasyona yol açan Bild gazetesini medya etik ilkelerine uymaya davet ediyoruz" dedi.
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