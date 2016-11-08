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Başkentte polis merkezine silahlı saldırı

Ankara'da Altındağ Polis Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi.Ölen ya da yaralanan olmayan saldırıda, ilk belirlemelere göre emniyet binasına üç kurşun isabet etti.

Başkentte polis merkezine silahlı saldırı

Ankara'da, Altındağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı Altındağ Polis Merkezi'ne silahlı saldırıda bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Şehit Kaya Aldoğan Caddesi'ndeki polis merkezi binasına kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından ateş edildi.

İlk belirlemelere göre, binanın giriş ve üst katına üç kurşun isabet etmesi nedeniyle pencere ve kapılarda hasar oluştu.

Bölgeye sevk edilen özel harekat polisleri, olayın fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, saldırıya ilişkin bilgi aldı.
  • 08 Kasım 2016, Salı 09:23
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