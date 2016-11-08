Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

AK Parti grup toplantısında konuşan Binali Yıldırım, CHP'lilerin HDP'li milletvekillerinin tutuklanmasını hukuksuz bularak bildiri yayınlamasını sert sözlerle eleştirdi: "Bu kafayla sittin sene iktidar olamazsınız."



Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları:

Bugün dünya şehircilik günü.14 yıldır şehirlerimizin tarihi dokusunu, kültürel kimliğini korumak için gayret ediyoruz. Yeşil alanları ile sosyal tesisleri, köprüleri ve yollarıyla insanımıza huzur veren şehirler imar etmek için çalışıyoruz.Yürüttüğümüz tüm şehircilik projelerinin başarıya ulaşmasını diliyorum.



PANCAR ÜRETİCİLERİNE MÜJDE

Pancar üreticilerine bir müjde vermek istiyorum. Şeker pancarının 2017 avans alım fiyatını ton başına 210 TL olarak belirledik hayırlı olsun. Geçen sene bu rakam 190 TL idi. Önemli ölçüde bir artış sağladık.Her zaman çiftçinin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.



UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Bakanlar Kurulu'nda dün uyuşturucu ile mücadele konusunu ele aldık. Gelişmiş ülkelere göre çok ama çok aşağı orandayız. Bu sevindirici bir şey ama tehdidi de yok sayamayız. Uyuşturucu ile mücadelede en önemli çalışmalardan birisi toplumda farkındalığın oluşturulmasıdır. Sigara ile mücadelede geçtiğimiz yıllarda başlattığımız kampanya kısa sürede örnek bir sonuca ulaştı. Uyuşturucu ile mücadele için 8 bakanımızın içinde yer aldığı Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu oluşturduk. Meclis'in gündeminde bu konu ile ilgili yeni düzenlemeler de olacak.Uyuşturucu ile mücadelede topyekun hareket sözkonusu olmalı.



BIRAKIN TÜRKİYE İLE UĞRAŞMAYI DA...

KK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin iki milyar dolar gelir elde ettiğini hatırlatmak isterim. PKK'ya arka çıkan Avrupalı dostlarımıza selam olsun. Bırakın Türkiye'nin hukuk mücadelesiyle uğraşmayı da, PKK'lı uyuşturucu tacirlerine karşı bir şey yapın, bir şey söyleyin. Uyuşturucular asıl hedefi Avrupa ülkeleridir, onların gençleridir. Sizden beklenen teröre destek olmak değil, geleceğinizi karartan bu alçak örgüte karşı sesinizi yükseltmek.



BAŞBAKAN'DAN AVRUPA'YA İNSANLIK DERSİ

Dünyada yerinden yurdundan edilmiş insan sayısı 55 milyonu aştı. Dünya maalesef bu küresel probeleme duyarsız. Mülteciler konusunda söyleneceğinize biraz yük alın. Biz 3 milyon mülteci kardeşimize kucak açtık.20 milyar dolar üstünde harcama yaptık.Daha fazlasını da yaparız. İstiyoruz ki bu insanlık dramı sadece Türkiye'ye bırakılmasın.



HDP'Lİ VEKİLLER HUKUKA MEYDAN OKUDU

20 Mayıs'ta Gazi Meclisimiz değişik partilerden vekillerin dokunulmazlığını sınırlı olarak kaldırdı.Savcıların yaptığı çağrı ile beraber AK Parti, MHP ve CHP'den vekiller gidip ifadelerini verdiler. Bir HDP vekili hariç 54 HDP'li vekil mahkemenin kararına uymayacaklarını, ifade vermeyeceklerini söyleyerek hukuka meydan okudular. HDP'li bazı vekiller buradan da bir siyasi kriz çıkarma yoluna gittiler. Hukuk karşısında hiç kimsenin ayrıcalığı da üstünlüğü de yoktur.



KUZU KUZU GİDECEKLER

Bir vekil korucuları hedef alarak, 'Bu memleketten defolup gideceksiniz' diye tehditler savuruyor. Diğeri 'sırtımızı PYD ve YPG'ye yaslıyoruz' diyor. Teröristlerin kazdığı hendeklere kazanım diyenler elbette kuzu kuzu yargının karşısına çıkacaklar ve çıktılar. Bu ifadelerin altında yatan gerçekler ortaya çıksın. Seçilen birinin tutuklanmasından yana değiliz. Ama bırakın mahkemeler işini yapsın. Seçilmişlik teröre destek verme hakkını doğurmaz.



MİLLETİ BİLE YANLIŞ ANLADINIZ

Şimdi çıkıp diyorlar ki yasama faaliyetlerini durduracaklarını söylediler. Millet sizden yasama faaliyetlerinizi durdurmanızı değil, terör faaliyetlerinizi durdurmanızı istedi. Onu bile yanlış anlamışsınız. Türkiye bir hukuk devleti. Vatana, millete ihanet asla karşılıksız kalmaz. Kimse millete karşı haddini aşmasın.Millete karşı terör faaliyeti yapamazsınız.



SİZ SİTTİN SENE İKTİDAR OLAMAZSINIZ

CHP toplanmış acele açıklama yapıyor. Ne oldu kardeşim? Terör olayları, patlamalar oldukça toplanmıyorsunuz da şimdi niye programlarınızı iptal edip toplanıyorsunuz. Yaptıkları açıklama tam bir siyasi basitersizliktir. Nedir bu ya, kepazelik. Üniversitelerin okudukları boykot bildirgeleri gibi. Siz anamuhalefetsiniz. Siz bu kafayla sittin sene iktidar olamazsınız.



CHP'ye oy veren vatandaşlarımız da partilerinin terör örgütü ile olan bu müzahirliğinden inanılmaz rahatsızlar. Biz CHP'li vatandaşlarımızla Yenikapı'da bir araya geldik, bir olduk. Bu birliği bozmaya CHP'nin gücü yetmez. Biz AK Parti hükümeti olarak demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz.



ADNAN MENDERES DE SEÇİMLE GELDİ

Her satırıyla sanki terör örgütünün ayağını kaldırdığı yere ayağını basıyor. CHP'nin kullandığı dil Türkiye'yi küresel düzeyde zayıf düşürmeye çalışanlarla aynı. AK Parti'ye muhalefet edeyim derken, CHP Türkiye'ye muhalefet ediyor. Seçimle gelen, seçimle gider. Hoppala... Adnan Menderes de seçimle geldi, Merve Kavakçı da seçimle geldi... Seçimle gelen seçimle gider lafı, terör örgütlerinin Türkiye'ye meydan okuduğu zeminde anlamsızdır. Seçimle gelen seçimle gider elbette. Gayri meşru terör örgütleriyle, cinayet odaklarıyla dünyanın hiçbir yerinde bir siyasi partinin ilişkisi kabul edilemez. Hepimizin yapması gereken yargı kararını beklemektir.

CHP BU ŞUURU GÖSTEREMİYOR

HDP'lilerin bir kısmının Kandil'le ilişkisini açık açık söyledikleriyle beyan ettikleri ortadadır. Bazı belediyelerin teröre destek verdikleri ortadadır. Sayın Kılıçdaroğlu bunun suç olmadığını mı düşünüyorsunuz? Siz bunu şehit ailelerine nasıl izah edeceksiniz? Bu ülkenin insanları terörün her türlüsünü lanetliyor. Bir tek CHP bu şuuru gösteremiyor. Bilsinler ki CHP'ye oy veren vatandaşlarımız da partilerinin terör örgütüne olan bu müzahirliğinden rahatsızlar. Biz CHP'li vatandaşlarımızla ülkemizi korumak için Yenikapı ruhunde bir araya geldik, bir olduk. Birliğimizi, beraberliğimizi, ahdimizi bozmaya CHP'nin de gücü yetmez. Ülkemiz adına, ana muhalefet partisi lideri olma sorumluluğu, nezaketi, saygıyı muhafaza edin.



AVRUPA DEMOKRASİDEN SINIFTA KALDI

Avrupalı dostlarımız demokrasi ders vermeye kalkışırken iyi, söz konusu terör olunca sus pus oluyor. 15 temmuz gecesi meydanlarda bütün dünyaya demokrasi dersi verdik. kendilerini ileri demokraside görenler kusura bakmasın. Onlar 15 Temmuz gecesi demokrasiden sınıfta kaldılar.Demokrasinin yanında saf tutacaklarına, darbecilerin hırpalanmaması yönünde nasihatta bulunmuşlardır. Erdoğan ve Türkiye husumeti yüzünden terörün yanında yer alıyorlar. Meydanlarda açıkça terör propagandasına zemin hazırlıyorlar.



AB BU ÇİFTE STANDARTI TERK ETMELİ

Bir yandan PKK terör örgütü diye karar alıyorlar, diğer yandan gereğini yapmıyorlar. Alttan alta terörün propagandasını yapıyorsunuz. Biz Türkiye olarak AB ile ilişkilerimizi olumlu yönde geliştirmekten yanayız. Avrupa da çifte standartı terk etmeli, Avrupa Türkiye'nin dostluğunu ve samimiyetini görmelidir. AB, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, islamafobi konularında iyi bir noktaya gitmiyor.