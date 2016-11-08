Başbakan Yıldırım'dan kritik görüşme

Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz ile telefon görüşmesi yaptı.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşme, Schulz'un talebi üzerine dün gece gerçekleşti.
Görüşmede, 4 Kasım'daki telefon görüşmesinden bu yana yaşanan güncel gelişmeler ele alındı, Türkiye-AB ilişkilerinin taşıdığı önem ve karşılıklı diyaloğun üst düzeyli temaslarla muhafaza edilmesi yönündeki ortak irade yinelendi.
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