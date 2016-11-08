  1. Merakla beklenen sonuçlar açıklandı!
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bakanlıktan 'ye tokat gibi açıklama

ndan yapılan açıklamada, " esasen Türk milleti nezdinde terörle mücadele konusundaki inandırıcılığını ve itibarını kaybetmiştir." denildi.

Bakanlıktan ABye tokat gibi açıklama
terörsevici 'ye tokat niteliğinde açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "AB esasen Türk milleti nezdinde terörle mücadele konusundaki inandırıcılığını ve itibarını kaybetmiştir." denildi.
Etiketler: ,
  • 08 Kasım 2016, Salı 16:57
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar