Garalov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ile başsavcılıkta görüştü. Garalov, hukuk alanında iki ülke arasındaki işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'de 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi sonrası Azerbaycan'da FETÖ yapılanmasına yönelik güvenlik birimlerince başlatılan soruşturmaların devam ettiğini kaydeden Garalov, "Azerbaycan'da FETÖ'ye karşı etkin bir şekilde mücadele veriliyor." dedi.

Özoral ise 15 Temmuz gecesi kardeş Azerbaycan halkının Türkiye'ye verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, iki ülke ilişkilerinin bundan sonra da her alanda gelişeceğine emin olduğunu ifade etti.