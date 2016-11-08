  1. FETÖ'nün sesi!

'dan flaş açıklaması

Cumhuriyet Başsavcısı , ülkede Fetullah Gülen Terör Örgütü’ne () karşı etkin şekilde mücadele edildiğini bildirdi.

Azerbaycandan flaş FETÖ açıklaması

Garalov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ile başsavcılıkta görüştü. Garalov, hukuk alanında iki ülke arasındaki işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'de 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi sonrası 'da yapılanmasına yönelik güvenlik birimlerince başlatılan soruşturmaların devam ettiğini kaydeden Garalov, "Azerbaycan'da FETÖ'ye karşı etkin bir şekilde mücadele veriliyor." dedi.

Özoral ise 15 Temmuz gecesi kardeş Azerbaycan halkının Türkiye'ye verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, iki ülke ilişkilerinin bundan sonra da her alanda gelişeceğine emin olduğunu ifade etti.
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  • 08 Kasım 2016, Salı 20:00
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