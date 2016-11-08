Ankara’da dava zamanı

Başkent'te dün dava trafiği vardı. Ankara Garı'nda 10 Ekim 2015'te DEAŞ tarafından gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili 36 sanık hakkındaki dava, Ankara 4. Ağır CezaMahkemesi'nde başladı. Aralarında İlham Balı'nın da bulunduğu sanık avukatlarından 10'u davadan çekildi. Yine Ankara'da Yasin Börü ve arkadaşlarının da öldürülmesine yönelik zanlılar da hakim karşısına çıktı. HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın provokasyonu sonucu Diyarbakır sokaklarını kan gölüne çeviren PKK'lılar, Börü ile birlikte 55 kişiyi katletmişti.
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