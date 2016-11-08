  1. Susurluk buluşması!
  2. Bursa’da eş operasyon

Ankara’da dava zamanı

Ankara’da dava zamanı
Başkent'te dün dava trafiği vardı. 'nda 10 Ekim 2015'te tarafından gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili 36 sanık hakkındaki dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Aralarında İlham Balı'nın da bulunduğu sanık avukatlarından 10'u davadan çekildi. Yine Ankara'da Yasin Börü ve arkadaşlarının da öldürülmesine yönelik zanlılar da hakim karşısına çıktı. 'ın provokasyonu sonucu Diyarbakır sokaklarını kan gölüne çeviren PKK'lılar, Börü ile birlikte 55 kişiyi katletmişti.
Etiketler: , ,
  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar