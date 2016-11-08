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AK Parti'den CHP bildirisine suç duyurusu

AK Parti, CHP Parti Meclisi'nin açıkladığı bildiri hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Partiden CHP bildirisine suç duyurusu

AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "CHP'nin PM bildirisine karşı AK Parti olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suçduyurusunda bulunulmuştur." dedi.
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  • 08 Kasım 2016, Salı 16:25
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