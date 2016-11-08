AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "CHP'nin PM bildirisine karşı AK Parti olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suçduyurusunda bulunulmuştur." dedi.
AK Parti'den CHP bildirisine suç duyurusu
AK Parti, CHP Parti Meclisi'nin açıkladığı bildiri hakkında suç duyurusunda bulundu.
AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "CHP'nin PM bildirisine karşı AK Parti olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suçduyurusunda bulunulmuştur." dedi.
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