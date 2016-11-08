57 DEAŞ hedefi vuruldu

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ üyesi 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı 77. gününe geldi.

PKK/PYD'YE AİT BİR HEDEF ATEŞ ALTINA ALINDI

Muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet grupları Rai'nin güneyindeki Bulaykah, Şayki Cerrah, Tall Battal Eş Şarki köylerinde büyük ölçüde kontrol sağladı. Gün içindeki çatışmalarda 7 muhalif yaralandı, terör örgütü DEAŞ üyesi 11 kişi etkisiz hale getirildi, bomba yüklü 2 araç imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince terör örgütü DEAŞ'a ait 57, terör örgütü PKK/PYD'ye ait bir hedef ateş altına alındı. Teröristlerce kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar imha edildi.

Muhalifler harekatla yaklaşık bin 440 kilometrekare alanda kontrol sağladı

Koalisyon güçlerince Tall Curji bölgesinde düzenlenen hava harekatında DEAŞ üyesi bir terörist etkisiz hale getirildi, bomba yüklü bir araç vuruldu.

Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde 20 el yapımı patlayıcı imha edildi. Harekatın başından beri imha edilen mayın sayısı 36, el yapımı patlayıcı sayısı bin 463 oldu.

Muhalif unsurlar harekatla yaklaşık bin 440 kilometrekare alanda kontrol sağladı.