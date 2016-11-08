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18 yaşında 70 madalya

18 yaşında 70 madalya
Elazığ'da yaşayan Aliye Demirdağ (18) badminton sporunda başarıdan başarıya koşuyor! Anne karnındayken babasını kaybeden genç kız ilkokul yıllarında badmintonla tanıştı. 8 yıldır bu sporla ilgilenen Demirdağ, bu sene üst üste 3 kez Balkan Şampiyonu oldu. Katıldığı müsabakalardan 70 altın madalya kazanan genç sporcu şöyle konuştu: "İlk önce hobi olarak yapıyordum. Daha sonra bu sporun benim için bir meslek kaynağı olacağını, anneme iyi bir hayat olacağını düşündüm. Şuan 2017 Avrupa Şampiyonası'na ve 2020 Olimpiyatları'na hazırlanıyorum. Hedefim altın madalya."
Etiketler:
  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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