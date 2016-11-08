18 yaşında 70 madalya

Elazığ'dayaşayan Aliye Demirdağ(18) badminton sporundabaşarıdan başarıya koşuyor!Anne karnındayken babasınıkaybeden genç kız ilkokulyıllarında badmintonla tanıştı.8 yıldır bu sporla ilgilenenDemirdağ, bu sene üst üste 3 kezBalkan Şampiyonu oldu. Katıldığımüsabakalardan 70 altınmadalya kazanan genç sporcuşöyle konuştu: "İlk önce hobiolarak yapıyordum. Daha sonrabu sporun benim için bir meslekkaynağı olacağını, anneme iyibir hayat olacağını düşündüm.Şuan 2017 AvrupaŞampiyonası'nave 2020Olimpiyatları'nahazırlanıyorum.Hedefim altınmadalya."
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