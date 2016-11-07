Yok öyle yağma!

Akıllaradurgunluk verenolay dün Adana'dayaşandı. 'Bit Pazarı'esnafları Güney KuşakBulvarı üzerine tezgah açıpcaddeyi trafiğe kapattı.Vatandaşlar şikayetçi oldu.Zabıta ekipleri hemenharekete geçti. Ekiplerrefüj üzerindeki mallarıtoplamak istedi. Zabıtaaraçlarını gören satıcılar,kurtarabildikleri mallarınıelektrikli araçlarınayükleyip hızla kaçtı.Hızlı davranamayanlarınmalları yol üzerinde kaldı.Kaçanlar kurtulurken,kaçamayanların mallarınızabıta ekipleri toplamayabaşladı. Karmaşayı fırsatbilen bazı kişiler de herkesingözü önünde eşyalarıyağmaladı. Yerlere saçılanayakkabı, kıyafet ve oyuncaklarıtoplamaya çalışanlar ile zabıtalarilginç görüntü oluşturdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.