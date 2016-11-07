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Yok öyle yağma!

’da kaldırım üzerine tezgah açan esnafa, zabıta ekipleri müdahale etti. Kaçan cıların bıraktığı eşyalar ise çevredekiler tarafından yağmalandı

Yok öyle yağma!
Akıllara durgunluk veren olay dün 'da yaşandı. 'Bit Pazarı' esnafları Güney Kuşak Bulvarı üzerine tezgah açıp caddeyi trafiğe kapattı. Vatandaşlar şikayetçi oldu. Zabıta ekipleri hemen harekete geçti. Ekipler refüj üzerindeki malları toplamak istedi. Zabıta araçlarını gören satıcılar, kurtarabildikleri mallarını elektrikli araçlarına yükleyip hızla kaçtı. Hızlı davranamayanların malları yol üzerinde kaldı. Kaçanlar kurtulurken, kaçamayanların mallarını zabıta ekipleri toplamaya başladı. Karmaşayı fırsat bilen bazı kişiler de herkesin gözü önünde eşyaları yağmaladı. Yerlere saçılan ayakkabı, kıyafet ve oyuncakları toplamaya çalışanlar ile zabıtalar ilginç görüntü oluşturdu.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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