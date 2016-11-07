Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) bahanesiyle gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili 19'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.
Güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya nakledilen davanın duruşması, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde saat 10.00'da başladı.
PROVOKASYON YAPAN SANIK DURUŞMADAN ATILDI
Sanık Mecnun Akkoyun, mahkeme başkanı tarafından duruşma salonundan atıldı. Akkoyun, "Ben T.C devletini tanımıyorum, mahkemenizi tanımıyorum, adaletinizi tanımıyorum" dedi. Terör soruşturmalarından tutuklanan HDP'liler için de, "Bizim eş başkanlarımız orada tutuklanıyor. Biz bir diktatörün lafı yüzünden, kürt olduğum için buralarda yargılanıyoruz" ifadelerini kullandı.
UCUZ 'SAVUNMA'
Sanık Sedat Çoban da, Yasin Börü ailesinin avukatlarından Sadak Murat'ın konuşmasını bölerek, "Avukat bey anma etkinliklerinde 'Sanıklar duruşmalarda sokak serserisi olduklarını kabul ettiler" demiş. Ben böyle bir beyanda bulunmadım. Kötü söz sahibinindir diyorum" dedi.
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kürt olduğun için değil...KATİL olduğun için yargılanıyorsun ŞEREFSİZ...
Şerefsizler sizi asmak lazım.
edepsizliğin,şerefsizlin anlamı demokrasi diye tarif edip yaşamak hayat tarzı haline getirilirse sonuç bu olur.
idam geri gelsin bir an önce vatan hainleri asılsın
AĞIZLARINA BU KÖPEKLER DİKTATÖR LAFINI DOLAMIŞ BİRYERLERDEN EMİR GELİYOR TAYYİP ERDOĞANI KARALAYIN DİYE HALK YEMİYOR AMA
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