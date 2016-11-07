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'nün katillerinden pişkin ifadeler

HDP Eş Başkanı 'ın sokak çağrısıyla fitilini ateşlediği 6-7 Ekim olaylarında, terör örgütü yandaşları tarafından katledilen ve arkadaşlarına ilişkin davanın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşmada PKK sempatizanı sanıklardan biri, "T.C. devletini tanımıyorum, mahkemenizi tanımıyorum, adaletinizi tanımıyorum" ifadelerini kullanınca salondan atıldı.

Yasin Börünün katillerinden pişkin ifadeler
Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) bahanesiyle gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde , Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili 19'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya nakledilen davanın duruşması, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde saat 10.00'da başladı.

PROVOKASYON YAPAN SANIK DURUŞMADAN ATILDI
Sanık Mecnun Akkoyun, mahkeme başkanı tarafından duruşma salonundan atıldı. Akkoyun, "Ben T.C devletini tanımıyorum, mahkemenizi tanımıyorum, adaletinizi tanımıyorum" dedi. Terör soruşturmalarından tutuklanan HDP'liler için de, "Bizim eş başkanlarımız orada tutuklanıyor. Biz bir diktatörün lafı yüzünden, kürt olduğum için buralarda yargılanıyoruz" ifadelerini kullandı.

UCUZ 'SAVUNMA'
Sanık Sedat Çoban da, Yasin Börü ailesinin avukatlarından Sadak Murat'ın konuşmasını bölerek, "Avukat bey anma etkinliklerinde 'Sanıklar duruşmalarda sokak serserisi olduklarını kabul ettiler" demiş. Ben böyle bir beyanda bulunmadım. Kötü söz sahibinindir diyorum" dedi.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi 12:29
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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CESUR Y&#220;REK CESUR YÜREK

kürt olduğun için değil...KATİL olduğun için yargılanıyorsun ŞEREFSİZ...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.11.2016 14:53
xs xs

Şerefsizler sizi asmak lazım.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.11.2016 14:51
reis reis

edepsizliğin,şerefsizlin anlamı demokrasi diye tarif edip yaşamak hayat tarzı haline getirilirse sonuç bu olur.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.11.2016 14:15
murat murat

idam geri gelsin bir an önce vatan hainleri asılsın

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 07.11.2016 13:49
memleketim memleketim

AĞIZLARINA BU KÖPEKLER DİKTATÖR LAFINI DOLAMIŞ BİRYERLERDEN EMİR GELİYOR TAYYİP ERDOĞANI KARALAYIN DİYE HALK YEMİYOR AMA

Aynı Görüşte misiniz?
evet18
hayır0
cevapla 07.11.2016 12:53
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