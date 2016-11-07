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Vekilliklerini tehlikeye attılar

Vekilliklerini tehlikeye attılar
HDP'nin Meclis faaliyetine katılmama kararı, tepkiyle karşılandı. Milletvekili, Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içinde toplam 5 toplantıya katılmazsa, devamsızlığı Başkanlık Divanı'nca tespit ediliyor. Hazırlanan rapor Genel Kurul'unda görüşülüyor. Üye tamsayısının salt çoğunluğu karar verirse, vekilin üyeliği düşüyor. Vekiller, yasama faaliyetlerine katılmasalar da aylık 17 bin TL olan maaşlarını alacaklar.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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