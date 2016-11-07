Vekilliklerini tehlikeye attılar

HDP'nin Meclis faaliyetine katılmama kararı, tepkiyle karşılandı. Milletvekili, Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içinde toplam 5 toplantıya katılmazsa, devamsızlığı Başkanlık Divanı'nca tespit ediliyor. Hazırlanan rapor TBMM Genel Kurul'unda görüşülüyor. Üye tamsayısının salt çoğunluğu karar verirse, vekilin üyeliği düşüyor. Vekiller, yasamafaaliyetlerine katılmasalar da aylık 17bin TL olan maaşlarını alacaklar.
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