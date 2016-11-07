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  2. FETÖ center

Usulhsüz gazeteci!

, darbeyi “Yurtta Sulh Konseyi” adıyla başlattı! ’ne yönelik “terör” operasyonunda gözaltına alınan ’in 15 Temmuz’dan önceki yazısında da “Cihanda sulh, peki yurtta ne?” başlığı vardı. Engin, savcının “Darbeden haberdar mıydınız” sorusunu ise cevaplayamadı!

Usulhsüz gazeteci!
Cumhuriyet Gazetesi sol ve Atatürk'çü çizgide yer aldı. Ancak firari gazeteci Can Dündar, genel yayın yönetmenliği koltuğuna oturunca gazetenin yayın politikası şaştı. Dündar, 'nün savcısı Celal Kara ile röportaj yaptı. Otel lobisinde FETÖ'nün emniyetçisi Nazmi Ardıç ile yakalandı. Ardından MİT kumpasına destek verip vatan hainliği yaptı.

DÜNDAR FİRARDA
Dündar, muhabirine PKK ile röportaj yaptırıp gazetede yayınlattı. Bu kapsamda 'ne terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri iddiası ile operasyon yapıldı. Genel yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ile birlikte 9 kişi tutuklandı. Can Dündar Almanya'da saklanırken, serbest bırakılan gazeteci 'le ilgili önemli bir bilgi ortaya çıktı. Buna göre FETÖ'cü hainler darbeyi "Yurtta Sulh Konseyi" adıyla başlattı.

ABANT TOPLANTISI'NDA
Engin'in 15 Temmuz'dan önceki yazısı "Cihanda sulh, peki yurtta ne?" başlığıyla yayınlandı. Savcı sorgusunda Engin'e, "Darbe olacağını önceden biliyor muydunuz? Yazı için talimat aldınız mı" soruları yöneltildi. Ancak Engin buna cevap veremedi. Savcılık, Engin'i Murat Sabuncu ile birlikte, FETÖ bünyesinde faaliyet gösteren Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın toplantılarına katılmakla da suçladı. Hikmet Çetinkaya ile birlikte Engin'in de Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Erkan Tufan Aytav ile görüşme yaptığı, bu görüşme sonrasında da Fuat Avni takma isimli Twitter hesabından yazılanları manşetlere taşıdıkları vurgulandı.


Fatih ULAŞ
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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