Üniversiteler nefes alacak

Hükümet, kronik borç batağına saplanan üniversiteler için de yeni bir uygulama getirecek. Üniversitelere global bütçe verilecek. Bu bütçe, faturaesaslı değil gider esaslı olacak. Yani üniversitenin yetiştirdiği öğrenci, uzman, tıbbi cihaz, araştırma hizmetlerinin de giderleri bütçede kalem olarak yer alacak. Özellikle üniversitelere bağlı tıp fakülteleri de hem uzman doktor yetiştirecek hem de komplike hastalıkların tedavisiyle rahat ilgilenebilecek.
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